Com João Ricardo e Fernando Miguel, Fortaleza terá disputa acirrada no gol

O Esportes O POVO analisou a briga pela titularidade no gol que deve marcar a temporada 2023 do Fortaleza

O Fortaleza anunciou nessa segunda-feira, 2, mais um reforço para a temporada 2023. O goleiro João Ricardo deixou o Ceará e migrou para o Tricolor do Pici, com vínculo que se estende até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

Um dos poucos destaques na campanha do rebaixamento do Ceará para a segunda divisão, João Ricardo foi o segundo arqueiro com mais defesas no Brasileirão 2022, com 107, atrás somente de Tadeu, do Goiás, que fez 114, segundo o FootStats.

A contratação de João Ricardo foi aprovada por boa parte da torcida tricolor, que prevê uma disputa acirrada com Fernando Miguel para o posto de titular. Porém, apesar da qualidade debaixo das traves e de carregar bons números, o novo reforço não terá vida fácil para tirar a titularidade do companheiro. O Esportes O POVO analisou a briga pela titularidade no gol que deve marcar a temporada 2023 do Fortaleza.

Boa fase de Fernando Miguel

Respaldado pelos torcedores, Fernando Miguel foi um dos grandes responsáveis pela campanha de recuperação do Fortaleza no segundo turno do Brasileirão 2022, no qual ajudou a reduzir o número de gols sofridos da equipe – que sofreu reformulação com a chegada de reforços – com defesas importantes.

Mesmo tendo conquistado a titularidade na metade do campeonato, Fernando Miguel realizou 62 defesas em 20 jogos, sendo o 12° no ranking de goleiros no Brasileirão. Mas o que chama a atenção é o fato de o atleta ter tido a melhor média de defesas por partida, com 3,1, entre os arqueiros que disputaram pelo menos um turno (19 jogos).

Além disso, Fernando Miguel bateu uma marca simbólica de 648 minutos sem ser vazado, ocupando o posto de terceiro lugar entre goleiros com mais tempo sem sofrer gols no Brasileirão por pontos corridos. Esse feito resultou no troféu de melhor jogador da Série A no mês de agosto.

Embora João Ricardo tenha status para atuar como titular em grande parte das equipes da elite do futebol brasileiro, a tendência natural é de que o arqueiro fique abaixo na hierarquia de preferência da comissão técnica neste início de temporada.

João Ricardo pode ganhar chances aos poucos

Contudo, com o calendário de competições preenchido no primeiro semestre – com a disputa do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão –, o Fortaleza deve rodar o elenco para evitar desgaste, como é costume do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Dessa forma, mesmo que João Ricardo não inicie como titular em 2023, ele deve ganhar oportunidades de forma gradual e revezar com Fernando Miguel em alguns jogos, tendo em vista que é essencial um goleiro de alto nível como os dois manter ritmo de jogo.

Portanto, com dois nomes considerados de confiança para a posição, Vojvoda observará quem iniciou a temporada com melhor nível para definir qual dos dois assumirá a meta tricolor nos jogos decisivos.

