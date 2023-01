Clubes cearenses desembarcam em São Paulo para a disputa da Copinha; confira calendário de jogos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 começou nesta segunda-feira, 2. Torneio de juniores mais tradicional do país, a 'Copinha' terá quatro times cearenses neste ano: Ceará, Fortaleza, Floresta e Pague Menos. Inclusive, todos os representantes alencarinos já estão em terras paulistas para a disputa da competição.

O Floresta será o primeiro time cearense a jogar a 53ª edição do torneio. O Lobo da Vila encara o Flamengo nesta segunda-feira, 2, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, em confronto pelo Grupo 5. A bola vai rolar às 21h45min, no horário de Brasília.

Estreante na Copinha, o Grêmio Pague Menos encara o Goiás nesta terça, 3, às 15h15min. A partida, válida pelo grupo 13, será realizada no estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Já os tradicionais Ceará e Fortaleza desembarcaram nesta segunda-feira, 2, em São Paulo. O Vozão estreia na quarta, 4, diante do Madureira em confronto do grupo 22. No mesmo dia, o Leão dará seu pontapé contra o Remo em jogo do grupo 31.

Confira o calendário de cada time:

Floresta

Flamengo x Floresta - 02/01

XV de Jaú x Floresta - 05/01

Floresta x Aparecidense - 08/01

Pague Menos

Goiás x Pague Menos - 03/01

Atlético Guaratinguetá x Pague Menos - 06/01

Pague Menos x Gama - 09/01

Ceará

Ceará x Madureira - 04/01

Rio Claro x Ceará - 07/01

Sharjah Brasil x Ceará - 10/01

Fortaleza

Fortaleza x Remo - 04/01

São Caetano x Fortaleza - 07/01

Juventus x Fortaleza - 10/01

