Com 70% de aproveitamento, Fortaleza faz 3ª melhor campanha do returno da Série A

O Fortaleza confirmou no último domingo, 13, reação histórica na Série A e garantiu vaga na Libertadores de 2023. Depois de fazer apenas 15 pontos no primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor do Pici somou 40 no returno. Com isso, o time cearense encerrou a competição com a terceira melhor campanha no segundo turno do certame, atrás apenas do vice Internacional e do campeão Palmeiras.

Com o triunfo diante do Santos no último domingo, 13, o Leão chegou aos 40 pontos conquistados no returno e acumulou 70,18% de aproveitamento. O Colorado foi o primeiro colocado no segundo turno com 75,44%, enquanto o Verdão somou 73,68% de aproveitamento.

O Leão contabilizou 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas no returno. As últimas 19 rodadas foram cruciais para a recuperação da equipe e a classificação histórica à Libertadores.

O Tricolor do Pici assegurou a classificação para o torneio continental ao vencer o Santos por 2 a 0 no último domingo, 13, na Vila Belmiro, pela última rodada da competição. Depois do triunfo sobre o Peixe, o Leão ainda viu o concorrente América-MG virar a partida diante do Atlético-GO, entretanto, o gol foi anulado. Com o empate do Coelho, o Leão pode comemorar a classificação ao torneio continental. O Tricolor do Pici encerrou o Brasileirão na 8ª colocação com 55 pontos.

Permanência de Vojvoda

O Fortaleza fez neste domingo, 13, o último jogo do ano. Em entrevista coletiva após a vitória diante do Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre sua permanência no clube. O argentino disse que ainda não decidiu seu futuro e que espera tomar uma decisão nos próximos 10 dias. Ele ainda agradeceu pelas homenagens que recebeu da torcida.

