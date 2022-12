Acertado com o Fortaleza, João Ricardo se despede do Ceará: "Mudanças fazem parte"

Em seu último dia de contrato, o goleiro João Ricardo se despediu do Ceará. Em publicação nas redes sociais, o arqueiro agradeceu a todos os profissionais do clube e comentou sobre a saída. O jogador tem acerto com o Fortaleza até o fim de 2024, conforme apurou o Esportes O POVO.

“Mudanças fazem parte das nossas vidas e também da minha profissão. Hoje chega ao fim minha passagem pelo Ceará. Foram 75 jogos em duas temporadas. Agradeço a todos os atletas, funcionários, dirigentes e torcedores por todo carinho e apoio dado nesses dois anos, abraço e que Deus abençoe”, escreveu o jogador.

Com boas atuações, o goleiro tornou-se um dos destaques do setor defensivo do Vovô e se valorizou em 2022. Pelo Ceará, o atleta disputou Campeonato Cearense, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

Acerto com o Fortaleza

Conforme apurou o Esportes O POVO, o goleiro de 34 anos já acertou com o Fortaleza por duas temporadas e tem apresentação marcada para iniciar os trabalhos na pré-temporada no dia 2 de janeiro.

O contrato de João Ricardo com o Ceará possuía uma cláusula de renovação automática caso algumas metas ao longo do ano fossem batidas — uma delas era a permanência do clube na Série A. Com o rebaixamento do Alvinegro, a negociação tornou-se complicada, sobretudo pelo aspecto financeiro. O Fortaleza, então, procurou o goleiro e iniciou as negociações.

Caso seja contratado, o arqueiro irá disputar posição, prioritariamente, com Fernando Miguel, que terminou a temporada de 2022 como titular. Outro concorrente na posição é Luan Polli, que também irá compor o plantel de goleiros do Tricolor de Aço em 2023.

