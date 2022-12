Caio Alexandre fala sobre rotina no Fortaleza e diz que é "prazeroso" trabalhar no clube

O atleta do Leão do Pici concedeu entrevista ao Charla Podcast, no YouTube

De contrato renovado, Caio Alexandre voltou a elogiar a estrutura do Fortaleza, clube no qual defenderá as cores até o fim de 2023. Em entrevista ao Charla Podcast, no YouTube, o volante afirmou que o local de trabalho “não deixa nada a desejar” e revelou a rotina após a construção do hotel no CT.

“Clube bem estruturado, não deixa nada a desejar. Diretoria bem honesta, isso ajuda muito o jogador desempenhar um bom trabalho. O clube tem uma cozinha pronta de 8 horas até, se precisar, 22h. Eu, particularmente, vou almoçar no clube, pessoal até brinca comigo. Comida da melhor qualidade, me alimento bem [...] É um trabalho muito bom, campo bom para treinar, comissão técnica muito boa. Agora construíram um hotel”, disse.

O atleta citou um exemplo de como aproveita a estrutura do time em dias de treino e afirmou que é “prazeroso” trabalhar no clube.

“Às vezes nosso treino é 17h, eu vou pra lá 12h para almoçar. Eu chego, almoço e vou para o meu quarto descansar. Sabe quando é prazeroso tu sair para trabalhar? É o que eu sinto”, concluiu.

Volante revela carinho da torcida em chegada ao clube



Caio Alexandre aproveitou para falar da torcida do Leão do Pici. O jogador disse que foi “muito bem recebido” e revelou que o “carinho” dos tricolores foi primeira impressão que teve dos torcedores.

“É um lugar sensacional de trabalhar, fui muito bem recebido. A primeira impressão é o carinho que tu recebe, a atenção, o calor da torcida. Meu primeiro jogo foi contra o Corinthians [...] Entrei no Castelão, a torcida tem um grito de guerra. No banco eu já fiquei doido e falei: 'Meu irmão, já quero jogar'. Nesse dia eu não entrei mas senti a atmosfera”, revelou.

