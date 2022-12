Fortaleza se reapresenta nesta segunda (26/12) para iniciar pré-temporada

Leão do Pici inicia os treinamentos visando a temporada de 2023 na tarde desta segunda-feira, 26, no Centro de Excelência Alcides Santos

O Fortaleza dará início aos treinamentos visando o ano de 2023 nesta segunda-feira, 26. A primeira atividade de pré-temporada do clube está marcada para as 17 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

O escrete vermelho-azul-e-branco terá aproximadamente 19 dias para se preparar para o primeiro desafio da temporada de 2023. Em 19 de janeiro, o Fortaleza estreia no Campeonato Cearense contra o Iguatu, às 16 horas. O palco do confronto será o Estádio Presidente Vargas, já que a Arena Castelão ainda não estará disponível devido à reforma no gramado.

O último jogo realizado pelo Leão do Pici na temporada de 2022 foi no dia 13 de novembro, quando a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda venceu o Santos por 2 a 0 no Brasileirão e garantiu, pelo segundo ano consecutivo, uma vaga na Copa Libertadores da América. Portanto, o elenco tricolor teve um mês e 13 dias de férias para recarregar as baterias.

Diante deste cenário, antes de intensificar os treinamentos com bola dentro de campo, os primeiros dias de pré-temporada do Fortaleza devem ser focados mais para o lado de exames médicos e físicos. A partir disso, o clube terá maior conhecimento sobre as condições dos atletas após o período de férias.

Duas caras novas, sendo uma delas nem tão nova assim, podem pintar no Pici logo no neste primeiro dia de pré-temporada. O ala-direita Yago Pikachu e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, dois únicos reforços anunciados pelo Fortaleza até aqui na atual janela de transferências, devem ser as grandes novidades no treinamento desta segunda-feira.

Outra novidade do elenco tricolor é a permanência de Caio Alexandre. O volante renovou contrato e deve se apresentar nesta segunda junto com o restante do grupo.



Pikachu defendeu as cores do Leão até a metade deste ano, mais precisamente no dia 14 de julho, antes de ser vendido ao Shimizu S-Pulse, do Japão, por R$ 4,3 milhões. Entretanto, com o rebaixamento do clube japonês na J1-League, o Fortaleza acertou o retorno do atleta sem custos, mas com o pagamento integral dos salários.

Bruno Pacheco, por sua vez, trocou o rival Ceará pelo Fortaleza. Com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Alvinegro de Porangabuçu está reformulando o elenco para encaixá-lo ao novo padrão financeiro. Por isso, o lateral-esquerdo de 30 anos surgiu como opção no mercado da bola, e o clube do Pici pagou R$ 2 milhões para contratar o atleta.

João Ricardo é mais um jogador acertado com o Fortaleza. Porém, no caso dele, o anúncio será feito apenas após a virada do ano, tendo em vista que o contrato com o Ceará se encerra no dia 31 de dezembro. O goleiro, inclusive, já tem até data marcada para se apresentar ao novo clube: 2 de janeiro.

