Ex-Fortaleza, volante Felipe é anunciado no Goiás

O Goiás anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do volante Felipe para a temporada de 2023. O jogador deixou o Fortaleza após sete anos no clube, quase 300 partidas disputadas e com status de ídolo.

O Leão do Pici homenageou o meio-campista: “Com uma trajetória de sucesso e respeito pelo Fortaleza, o clube agradece ao volante por toda raça, doação e toda história construída. Além de desejar muito sucesso no seu próximo ciclo, que também seja vitorioso”.

Felipe chegou ao Fortaleza em 2015, após jogar no Maranguape-CE, e fez sucesso pela equipe tricolor. No total, ele jogou 291 partidas oficiais, marcou dez gols e deu 14 assistências. Além disso, o atleta também conquistou dois acessos e dez títulos.

“Nos últimos anos, Felipe fez história saindo da Série C à disputa da Conmebol Libertadores. Atuou também na Copa Sul-Americana 2020, e conquistou o 4º lugar no Brasileirão e a 3ª colocação na Copa do Brasil em 2021”, ressaltou o Fortaleza.

Além de Felipe, o Goiás já oficializou a chegada de mais um jogador para o próximo ano. Sem contar o técnico Guto Ferreira, o Esmeraldino também confirmou a contratação do lateral esquerdo Sander.

