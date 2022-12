Caio Alexandre revela emoção de Vojvoda após mosaico: "Foram no coração"

O volante Caio Alexandre permanecerá no Fortaleza para a próxima temporada. Sendo assim, o jogador seguirá sendo treinado por Juan Pablo Vojvoda pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2023, quando seu novo empréstimo se encerra.

Sob o comando do argentino, o camisa 8 foi uma das peças importantes do Leão durante o returno da Série A 2022. Inclusive, o volante o elogiou e revelou a emoção do treinador no mosaico feito pela torcida tricolor no jogo contra o Atlético-GO, pela 36ª rodada. Na oportunidade, um desenho 3D foi erguido homenageando o técnico e sua família.

"Ali foi no coração, ele ficou emocionado, até a gente mesmo. Quando a gente entrou em campo e começou a subir o mosaico, eu olhei para o Titi e disse: 'Os caras foram no coração do homem, aí já era'. Ele ficou bem emocionado. É um cara que merece, trabalha muito, super dedicado", confidenciou em entrevista ao Charla Podcast na última sexta, 23.

Em outro momento, ele comentou sobre a sua impressão inicial quando chegou ao clube e também revelou empolgação no primeiro contato com a torcida na Arena Castelão.

"É um lugar sensacional de trabalhar, fui muito bem recebido. A primeira impressão é o carinho que tu recebe, a atenção, o calor da torcida. Meu primeiro jogo foi contra o Corinthians [...] Entrei no Castelão, a torcida tem um grito de guerra. No banco eu já fiquei doido e falei: 'Meu irmão, já quero jogar'. Nesse dia eu não entrei, mas senti a atmosfera", disse.

Caio Alexandre no Fortaleza

Um dos reforços do Leão da última janela de transferências, o jogador disputou 12 partidas, sendo 11 como titular, e marcou um gol na Série A pelo clube do Pici.





