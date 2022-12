PV será palco da estreia do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Iguatu

Diante da indisponibilidade da Arena Castelão, que passa por reformas no gramado, o Presidente Vargas será a principal praça esportiva dos clubes da capital cearense ao longo do mês de janeiro

O Presidente Vargas será o palco de estreia do Campeonato Cearense de 2023. O estádio sediará o duelo de abertura da competição entre Fortaleza e Iguatu, que acontece no dia 14 de janeiro, às 16 horas.

Com a Arena Castelão indisponível em virtude de obras no gramado, o PV será a principal praça esportiva utilizada ao longo de janeiro pelos times da capital cearense. Conforme apurou o Esportes O POVO, a expectativa é de que a reabertura do Castelão aconteça no dia 8 de fevereiro, no Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza.

Adaptado como hospital de campanha durante a pandemia de Covid-19, além das diversas obras de infraestrutura que precisaram ser realizadas posteriormente, o Presidente Vargas ficou fechado para jogos por mais de dois anos. O estádio voltou a ser palco de uma partida oficial no dia 21 de maio de 2022, no duelo entre Ferroviário e Botafogo-PB, pela Série C.

A última vez que o Fortaleza atuou no PV foi no dia 28 de janeiro de 2020, contra o Caucaia, em duelo válido pelo Cearense daquele ano. Na ocasião, o mando era da Raposa Metropolitana, mas a vitória ficou com o Leão, que venceu a partida com gol de Edson Cariús nos acréscimos.

O Fortaleza chega para a disputa do Campeonato Cearense motivado pela possibilidade de conquistar um inédito pentacampeonato para a história do clube. O Tricolor do Pici irá se reapresentar no dia 26 de dezembro para dar início a pré-temporada.

O Iguatu, pela campanha surpreendente em 2022, está envolto de boas expectativas. O Azulão, que eliminou o Ceará na edição passada e avançou à semifinal do torneio, quer repetir o bom desempenho.