Gustavo Coutinho, que deve ganhar oportunidade no Fortaleza, pega gancho no STJD

O atacante Gustavo Coutinho, que pertence ao Fortaleza e deve ser aproveitado pelo clube em 2023, foi apenado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com quatro jogos de suspensão e multa de R$ 100. As sanções são referentes à expulsão do jogador na última rodada da Série B do Brasileiro de 2022, quando ele atuava pelo Sport-PE.

Naquela partida, contra o Vasco do Gama, Coutinho foi expulso com outros cinco jogadores do time pernambucano. No julgamento feito na 5ª comissão disciplinar do STJD, na última quinta-feira, 8, os auditores consideraram o jovem atacante como o mais exaltado e por isso aplicaram a pena mínima do artigo 243-F (ofender alguém em sua honra).

Como a Série B de 2022 está encerrada, o regulamento geral de competições (RGC) da CBF, em seu artigo 66, determina que o cumprimento da pena se dê em partidas subsequentes de competições coordenadas pela CBF da mesma categoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se ficar no Fortaleza, portanto, Gustavo Coutinho terá cumprir as suspensões na Copa do Nordeste, que é o primeiro campeonato chancelado pela CBF que o Tricolor vai disputar em 2022 — a Copa do Brasil começa em fevereiro, mas o time só entra na terceira fase.

O departamento jurídico vai recorrer da decisão da 5ª comissão disciplinar. O acórdão já foi solicitado e os advogados do clube estudam a melhor estratégia jurídica para tentar eliminar ou diminuir a pena no Pleno do STJD.

O empréstimo de Gustavo Coutinho com o Sport termina ao fim desta temporada e o Tricolor não pretende renová-lo. A única possibilidade do Leão da Ilha ficar com o atacante, portanto, é se exercer uma compra.

Na temporada 2022, o atleta de apenas 23 anos fez 21 gols em 38 partidas, somando as passagens por Botafogo-PB e Sport.



Tags