Felipe, do Fortaleza, recebe proposta do Goiás para 2023

Sem espaço no elenco do Tricolor desde julho, meio-campista de 28 anos entra na mira do Esmeraldino, que deseja empréstimo para a próxima temporada

Há quatro meses sem disputar uma partida oficial, o volante Felipe pode ter novo destino em 2023. Sem espaço no elenco do Fortaleza, o camisa 15 recebeu proposta do Goiás e pode deixar o Pici. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

O Esmeraldino demonstrou interesse em contar com o maranguapense de 28 anos e deseja o empréstimo na próxima temporada. O Tricolor não deve dificultar a negociação e, a partir da sinalização positiva, as tratativas devem avançar para o desfecho positivo. O vínculo de Felipe com o Leão tem duração até dezembro do ano que vem.

A última vez que o meio-campista entrou em campo foi no dia 20 de julho, na derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, pela Série A. Quatro dias depois, o Fortaleza comunicou que tinha "negociação avançada" para o empréstimo com opção de compra ao Al-Batin, da Arábia Saudita, recebendo compensação financeira de 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão na cotação da época).

As tratativas, porém, sofreram uma reviravolta em razão de entraves burocráticos em meio à troca de documentos da transação. No início de agosto, o Leão deu a negociação como encerrada, mas não reintegrou Felipe. O volante já estava treinando separado do elenco à espera da transferência e, após o fim das conversas, seguiu em expediente diferente dos companheiros por estar fora dos planos da comissão técnica.

Na última janela de transferências, o Fortaleza contratou Caio Alexandre, Lucas Sasha e Fabrício Baiano para a posição — os dois primeiros, inclusive, firmou-se como titular e virou um dos destaques da equipe. Além disso, na visão do departamento de futebol, o fato de Felipe ter aceitado a proposta árabe indicou que o foco não já estava mais no Pici para o restante de 2022.

Pelo Fortaleza, o camisa 15 tem 289 jogos e dez gols. Com o Leão, ele participou da conquista de cinco títulos do Campeonato Cearense, duas Taça dos Campeões Cearenses, duas Copas do Nordeste e uma Série B do Brasileiro.

Colaborou Brenno Rebouças

