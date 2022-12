Edinho recebe propostas, e Fortaleza avalia novo empréstimo em 2023

Atacante cearense defendeu o Juventude em 2022 e está na mira de equipes das Séries A e B para a próxima temporada. Contrato com o Leão vai até o final de 2024

Um mês depois do encerramento da temporada 2022, o Fortaleza anunciou apenas uma contratação para o próximo ano, mas já definiu o destino de alguns jogadores no mercado da bola. O atacante Edinho, que estava emprestado ao Juventude, recebeu propostas de clubes do Brasil e pode ser novamente emprestado, apurou o Esportes O POVO.

O cearense de 28 anos tem contrato com o Tricolor até o final de 2024 e, a princípio, após passagem pelo Jaconero, terá de se reapresentar no Pici no próximo dia 26. No entanto, a permanência não é garantida, já que o clube busca reforços para o ataque e o jogador interessa a outras equipes.

O estafe de Edinho foi procurado por times das Séries A e B que desejam contratá-lo para 2023. Até o momento, as conversas ainda não avançaram para negociação, o que pode ocorrer a partir de uma sinalização do Fortaleza.

Cria da base tricolor, o atacante retornou ao Leão em julho de 2021, quando foi comprado por R$ 2 milhões junto ao Atlético-MG. O clube do Pici detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Naquela temporada, foi utilizado em 17 partidas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Sem espaço no elenco neste ano, Edinho foi cedido ao Juventude, pelo qual disputou 11 jogos e deu uma assistência para gol, sem balançar as redes. O camisa 58 foi titular em quatro ocasiões, todas no Brasileirão.

Além do Tricolor, o baixinho já vestiu as camisas de Avaí, Paysandu, Ituano, Guarani, Mogi Mirim, CSA e Atlético-MG, além de Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul.

