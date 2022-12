Pikachu comemora retorno e diz que vai reconquistar espaço no Fortaleza

De volta ao Fortaleza, Yago Pikachu espera reconquistar espaço na equipe titular. Em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, o atleta disse que está muito feliz com o retorno e ressaltou que o Fortaleza sempre foi sua primeira opção. O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira, 6, o retorno de Yago Pikachu para a próxima temporada.

“Uma sensação incrível. Mesmo longe, esse tempo distante, consegui acompanhar alguns jogos, apesar do fuso-horário. Mas, sempre falei com a rapaziada, com o treinador, com o presidente. Meu objetivo sempre foi sair pela porta da frente para que se acontecesse um possível retorno, o Fortaleza seria minha primeira opção”, destacou.

Pikachu reforçou que o Tricolor do Pici buscará cumprir os objetivos para a temporada 2023 nas competições que disputa. “Muito feliz de estar de volta, um recomeço para mim, começando do zero, reconquistar meu espaço no time para a gente conquistar coisas grandes em 2023. A gente sabe que tem competições importantes e com apoio da torcida certamente a gente vai conquistar os nossos objetivos”, afirmou.

O Fortaleza terá um calendário recheado pela frente, mais uma vez. O clube disputará o Campeonato Cearense, nesta edição, desde a primeira fase, competição em que é o atual campeão. O Leão defenderá também o título da Copa do Nordeste. A equipe de Vojvoda competirá na Copa do Brasil e na Série A do Brasileirão, além de marcar presença, pelo segundo ano consecutivo, na Copa Libertadores da América.

Retorno de Pikachu ao Fortaleza



O jogador foi emprestado pelo Shimizu S-Pulse até o fim de 2023 e tem opção de compra ao final do contrato. Apesar de ser lateral de origem, o atleta deverá jogar como ponta-direita no Leão. Pikachu foi vendido em julho deste ano por 800 mil dólares (R$ 4,3 milhões, na época) e ainda terminou a temporada como artilheiro do time, com 17 gols.

