Fortaleza faz proposta, agrada Atlético-GO e tenta fechar com Wellington Rato

Tricolor mira concretizar compra do meia-atacante e mantém negociação com Dragão, que vê oferta com bons olhos e cogita envolver atletas do Leão

Duas semanas após o fim da temporada 2022, o Fortaleza busca concretizar a primeira contratação para o próximo ano. Assediado no mercado da bola, o meia-atacante Wellington Rato, do Atlético-GO, é um dos principais alvos do clube do Pici, que já apresentou proposta de compra, agradou aos goianos e aguarda decisão do jogador. A informação foi divulgada pela jornalista Nathália Freitas e confirmada pelo Esportes O POVO.

O Tricolor já havia sinalizado interesse no camisa 10 do Dragão, que se destacou no Brasileirão e despertou a atenção de outras equipes: Cruzeiro, Coritiba e São Paulo também fizeram ofertas pelo carioca de 30 anos - a da Raposa, inclusive, já rechaçada.

O Leão, porém, leva vantagem sobre os concorrentes: a proposta para aquisição de Rato foi considerada a melhor e se aproxima do interesse do Atlético-GO, que tem contrato com o atleta até o final de 2023. Além disso, a boa relação entre os presidentes Marcelo Paz e Adson Batista facilitam as tratativas.

Com a sinalização positiva do Rubro-Negro goiano, o clube vermelho-azul-e-branco agora deve avançar para a negociação diretamente com o estafe de Wellington Rato. O meia-atacante, que já passou pelo futebol cearense em 2020, quando defendeu o Ferroviário, pretende definir logo o destino para a próxima temporada.

Em alta, o atleta quer aproveitar o momento de valorização na carreira para alçar novos voos. Além disso, a equipe de Goiânia quer fazer caixa após o rebaixamento para a Série B e vislumbra a possibilidade de envolver jogadores do Fortaleza - o meia Matheus Vargas e o atacante Gustavo Coutinho são nomes que agradam.

Em 2022, Rato disputou 70 partidas, com 15 gols marcados e sete assistências - ou seja, 22 participações diretas em tentos.

Além do Atlético-GO, o camisa 10 já passou por Osasco Audax-SP, Audax-RJ, RB Brasil, Caldense, Sampaio Corrêa, Joinville, além do Ferrão. No exterior, Wellington Soares da Silva vestiu a camisa do V-Varen Nagasaki, em 2021, emprestado pelo Dragão.

Colaborou Brenno Rebouças

