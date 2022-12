Coritiba tenta contratação do atacante Robson, do Fortaleza

O Coritiba segue na missão de encontrar reforços para a temporada 2023. Segundo apurou O POVO, o Coxa fez contato com o Fortaleza visando a contratação do atacante Robson. A pedida para a compra dos direitos econômicos do atleta gira em torno de 3 milhões de reais e o Fortaleza não aceita emprestar o atleta.



O atacante jogou pelo Coritiba antes de chegar ao Fortaleza como reforço para 2021. No Coxa, onde esteve por duas temporadas, foi destaque na disputa do Campeonato Paranaense, da Série A do Brasileirão em 2020 e, em 67 partidas, anotou 20 gols. Além do futebol nacional, também possui passagem pelo Bangkok United, da Tailândia.

Robson chegou no Leão do Pici em fevereiro de 2021 e, em outubro deste ano, alcançou a marca de 100 jogos pelo tricolor. Foi o artilheiro da equipe na temporada com 15 gols, sendo o principal goleador do time na Série A. Seu contrato é até dezembro de 2023.

Ficha técnica

Nome completo: Robson dos Santos Fernandes;

Data de Nascimento: 30/05/1991 (31 anos);

Posição: atacante;

Naturalidade: Campinas (SP);

Altura: 1,79 cm;

Clubes da carreira: Ponte Preta, Anapolina-GO, Comercial-SP, Ferroviária-SP, Rio Claro-SP, São Caetano-SP, São Paulo, Paraná , Bangkok United (Tailândia) e Coritiba.



