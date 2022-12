Em negociação por Rato, Fortaleza recebe proposta do Atlético-GO por Igor Torres

Tricolor tem tratativas em andamento pelo meia-atacante do Dragão, que formaliza interesse no empréstimo do atacante de 22 anos. Boa relação entre os clubes facilita conversas

A boa relação entre os dirigentes e as conversas em andamento entre Fortaleza e Atlético-GO podem render mais do que uma negociação no mercado da bola: enquanto o Leão fez oferta e tenta adquirir o meia-atacante Wellington Rato, o Dragão apresentou proposta pelo empréstimo do atacante Igor Torres e aguarda definição, apurou o Esportes O POVO.

Cria do Taboão da Serra, o jogador de 22 anos chegou ao Pici ainda nas categorias de base e foi alçado ao time profissional em 2020, quando ganhou as primeiras oportunidades, sobretudo na reta final da Série A, sob comando de Enderson Moreira. O rendimento agradou ao clube do Pici, que efetuou a compra e firmou contrato até o fim de 2024.

Juan Pablo Vojvoda também deu oportunidades ao atacante, que disputou 25 partidas na temporada 2021 (marcou três gols) e 12 jogos neste ano (anotou um tento). Sem espaço no elenco em meio à chegada de reforços, foi cedido ao Bahia para a disputa da Série B a pedido de Enderson, que estava no Esquadrão.

O camisa 14 entrou em campo oito vezes pela equipe baiana e balançou as redes em uma oportunidade, no triunfo por 1 a 0 sobre o CSA, em 6 de agosto. O Tricolor de Salvador conseguiu o acesso à Série A e não demonstrou interesse em mantê-lo para 2023.

Igor Torres não faz parte dos planos da comissão técnica do Fortaleza para a próxima temporada e deve ser outra vez negociado. O Atlético-GO formalizou interesse no empréstimo e aguarda a resposta do Tricolor, que não deve dificultar a liberação. No Pici, o jogador é visto como peça valorizada entre clubes da Série B e que pode render retorno financeiro futuramente em caso de destaque.

Leão quer tirar Rato do Dragão

Do outro lado da mesa de negociações, o Fortaleza apresentou oferta pela compra do meia-atacante Wellington Rato, que se destacou pelo Dragão na temporada mais recente e está valorizado no mercado da bola. São Paulo, Coritiba e Cruzeiro também encaminharam propostas aos goianos.

Até o momento, as condições apresentadas pelo clube do Pici têm a preferência do Rubro-Negro, que deve deixar a definição nas mãos do camisa 10. O clube de Goiânia tem contrato com Rato até o final de 2023 e detém 80% dos direitos econômicos - os 20% restantes pertencem ao próprio atleta.

O discurso de ambas as partes é que a "sintonia" e a boa relação entre os presidentes Marcelo Paz, do Tricolor, e Adson Batista, do Atlético-GO, facilitam um desfecho positivo nas tratativas. A inclusão de Igor Torres na transação, inclusive, pode ser mais um fator positivo para o acordo.

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e presidente do Atlético-GO, Adson Batistas, trocam camisas antes de jogo no estádio Antônio Accioly (Foto: Alan Deyvid/ACG)



