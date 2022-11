Diretoria do Fortaleza tem meta de ter "um Castelão de sócios" em 2023

Com cinco competições para 2023, incluindo Série A e Copa Libertadores da América, a diretoria do Fortaleza pretende alavancar o programa de sócios-torcedores na próxima temporada.

Em entrevista recente ao programa Trem Bala, da TV Ceará, transmitido paralelamente pela rádio O POVO CBN, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, afirmou que a meta é ter “um Castelão de sócios”. O dirigente citou o fato do Fortaleza ter levado um milhão de torcedores ao Gigante da Boa Vista, em 2022, como sinal de que é possível alcançar essa meta.

A capacidade do Castelão é de quase 64 mil torcedores, um número nunca alcançada por nenhum clube cearense. O diretor do programa de sócio-torcedor do clube, Gigliani Maia, no entanto, estabelece uma meta inicial mais modesta, porém importante.

“Para a temporada que vem, a ideia é termos um Castelão de sócios e sócias, isso em relação aos números que apresentamos neste ano. Algo em torno de 50 mil sócios é a nossa expectativa inicial”, disse o diretor.

Com 50 mil sócios-torcedores, o Fortaleza arrecadaria no ano cerca de R$ 40 milhões, segundo Gigliani. Em 2022, até setembro, o programa rendeu mais de R$ 20 milhões (receita bruta) ao Tricolor, segundo o portal Leão Transparente.

Além da entrada garantida nos jogos (ou descontos, nos planos recarga), Gigliani destaca outros benefícios que o torcedor tem ao aderir ao programa. “Existem várias outras vantagens, como direito ao voto nas eleições do clube, descontos nos produtos das lojas oficiais, descontos em empresas parceiras, experiências exclusivas, como a tour no Pici, e sorteios semanais. É algo planejado internamente e ofertado ao torcedor”, afirmou.

O clube lançou uma promoção para a renovações e novas adesões, embalados na permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Fortaleza tem 41.727 sócios-torcedores atualmente.

