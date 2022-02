Fortaleza acerta compra do atacante Renato Kayzer

O Athletico-PR aceitou a proposta do Fortaleza para a compra do atacante Renato Kayzer. A negociação foi finalizada no começo da noite desta quinta-feira, 3, e o centroavante será anunciado em breve pelo Tricolor.

A informação foi divulgada pelos setoristas do Furacão e confirmada pelo Esportes O Povo. Os valores envolvidos e a porcentagem dos direitos comprados ainda não foram divulgados.

Mais informações em instantes…

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags