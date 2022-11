Marcelo Boeck, do Fortaleza, assume que deve se aposentar: "Vou dar uma pausa"

O camisa 1 do Leão do Pici fez a revelação após a goleada sobre o RB Bragantino, na noite desta quarta-feira, 9. Boeck foi ovacionado pelos torcedores na Arena Castelão

O goleiro Marcelo Boeck foi ovacionado pela torcida do Fortaleza após a vitória de 6 a 0 sobre o RB Bragantino, na noite desta quarta-feira, 9, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Isso porque, o camisa 1 deverá pendurar as chuteiras após a temporada e este jogo marcou a despedida dele com os leoninos.

Após a goleada sobre a equipe paulista, o arqueiro conversou de forma exclusiva com o repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN e abriu o jogo sobre o futuro. Boeck assumiu que ainda tem coisas para fazer dentro do futebol, mas fora dos gramados:

“Foi um dia especial, um dia marcante. Acho que agora nós temos mais coisas para fazer, mas ali dentro do campo agora vou dar uma pausa. Já foram 25 anos fora da minha cidade, 20 anos de profissional. Então acho que fora do campo nós temos algumas coisas para fazer ainda e espero que a gente possa continuar”, disse.

Sobre o futuro fora das quatro linhas, Marcelo Boeck acha difícil virar preparador de goleiros e diz que pode conversar sobre outros cargos: “Acho que treinador de goleiros é um pouco difícil. Mas depende. Um outro cargo, a gente conversa daqui a pouco”, comentou.

Ainda na saída do campo, o goleiro comentou sobre a possibilidade de permanecer no Fortaleza, mas em alguma ala da diretoria. Boeck deixou a entender que a decisão depende do clube:

“Agora tem o lado de fora do campo que eu posso contribuir, se for assim a vontade do Fortaleza. O Fortaleza tem que ser soberano sempre. Não há nenhum jogador e nenhuma pessoa que possa ser maior que o Fortaleza. Então se o Fortaleza entender, minha casa é Fortaleza, minha família é o Fortaleza”, afirmou.

