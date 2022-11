Marcelo Boeck projeta futuro após aposentadoria e comenta chance de trabalhar no Fortaleza

Após a goleada sobre o RB Bragantino, o camisa 1 do Leão do Pici revelou que irá se aposentar ao término da temporada. Em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo nesta quinta-feira, 10, o arqueiro projetou o futuro fora das quatro linhas

O goleiro Marcelo Boeck, do Fortaleza, irá pendurar as chuteiras, e as luvas, após o término da atual temporada. Por isso, o atleta já começou a planejar o futuro fora das quatro linhas. Na manhã desta quinta-feira, 9, durante entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, ele revelou que já começou a estudar para ser treinador, além de ter feito curso de executivo:

“Eu já comecei a estudar para ser treinador, já fiz um curso também para ser executivo. Então é algo que eu até conversei com o Marcelo Paz no final do ano passado, perguntei para ele onde é que ele achava que eu poderia me encaixar. Ele falou: ‘tu tem perfil para os dois, é algo pessoal seu'. Então eu quero me capacitar mais nos próximos anos”, revelou.

Por ser um dos grandes ídolos da história do Fortaleza, é natural que surja o debate sobre Boeck permanecer trabalhando no clube após a aposentadoria. O goleiro disse que isso dependerá da necessidade da equipe, mas assume que aceitará o convite caso o Leão do Pici queira:

“Muita gente fala sobre trabalhar no Fortaleza. Mas isso é uma questão de necessidade do clube, oportunidade e se eles veem essa capacidade em mim. Tem que associar essas três coisas, porque eu sempre falo que acima de qualquer pessoa, de qualquer história, existe o Fortaleza. Fortaleza tem que estar acima de tudo e todos. Se é bom para o Fortaleza, o Fortaleza não me convida, me convoca. Então, já fico aqui em Fortaleza. De repente, em um futuro próximo, possa correr para esse lado”, assumiu.

Sobre a função que pretende adotar fora das quatro linhas, Boeck não se vê como treinador de goleiros. O atleta acredita que pode “encaixar e ajudar” em outra área:

“Não me vejo como treinador de goleiro. Acho que eu seria muito chato sendo treinador de goleiro. Não seria legal o convívio, porque enfim, é muito recente. Mas de repente, em outra área, eu poderia me encaixar e ajudar de outra maneira fora do campo”, finalizou.

Confira a entrevista completa com Marcelo Boeck no Esportes do Povo:

