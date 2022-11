Fernando Miguel comenta perda de espaço no início do ano e cita recuperação no Fortaleza

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o goleiro tricolor avaliou a perda de espaço no time no início da temporada após falha em Clássico-Rei e lesão no joelho

Hoje titular e de contrato renovado, Fernando Miguel teve um início difícil no Fortaleza. No primeiro Clássico-Rei do ano, válido pela Copa do Nordeste, o arqueiro falhou em gol do Ceará e o Leão saiu do Castelão com um empate. Depois, o jogador sofreu uma lesão no joelho e precisou fazer uma cirurgia que o afastou dos gramados por mais de um mês. Com isso, o atleta perdeu espaço no elenco e só voltou a assumir a titularidade no fim do primeiro turno da Série A.

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 8, o goleiro destacou que a perda de espaço passou mais pela lesão do que pela falha no jogo contra o Vovô. Fernando Miguel também analisou sua atuação na temporada e a recuperação no Tricolor do Pici.

"Acho que o que tirou meu espaço não foi a falha (no primeiro Clássico-Rei do ano), foi a lesão, o tempo que fiquei afastado, não podendo participar; e uma cirurgia (leva um) tempo importante, fiquei mais de um mês afastado e durante um mês no Brasileiro muita coisa acontece, havia a Libertadores, neste processo havia finais dos campeonatos aqui, inicio do Brasileiro também. Acho que o que me tirou esse espaço foi esse tempo que perdi e a crescente do Marcelo (Boeck) e do Max Walef, que entraram e corresponderam", ressaltou.

Em março, o atleta sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante um treino. Em exame de imagem foi constatada lesão no menisco e ele precisou passar por procedimento cirúrgico que o afastou por um período de quase 45 dias. Quando retornou não conseguiu se firmar na meta tricolor, que foi alternada entre Max Walef e Marcelo Boeck ao longo da temporada. Fernando Miguel voltou a ganhar uma oportunidade como titular no empate sem gols do time diante do Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão, e deste então se consolidou entre os 11 iniciais.



Recuperação no Fortaleza



Pelo Fortaleza, Fernando Miguel realizou 25 partidas e está sendo um dos destaques do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O atleta fez história ao ficar 648 minutos sem sofrer gols na Série A.

"Minha participação dentro desses 25 jogos, contando os da Copa do Nordeste; foi um número de jogos baixo, mas dentro do que foi a temporada, minha participação foi extremamente positiva. Queria muito ter jogado a Libertadores, ter participado do momento de títulos da Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e, com certeza, gostaria de ter participado, mas dentro do que foi minha participação, fiquei extremamente satisfeito. Estou feliz com a caminhada, com a trajetória, com o trabalho desenvolvido e de como consegui recuperar", disse.

"Trajetória marcante para mim, pela forma como começou, como foi o desenvolver dessa história, os fatos que aconteceram nessa caminhada, que fizeram com que a gente fosse criando musculatura para quando entrasse em campo pudesse corresponder e ajudar o Fortaleza a fazer mais um ano histórico", completou.

O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira, 8, a renovação do contrato do goleiro Fernando Miguel por mais uma temporada.

