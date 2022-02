Com clima quente e confusões, Ceará e Fortaleza empatam em 1 a 1 pelo Nordestão

Pelo quarto ano consecutivo, o primeiro Clássico-Rei disputado pela Copa do Nordeste termina com o placar igualado. Ceará e Fortaleza se enfrentaram no fim da tarde deste sábado, 5, e empataram por 1 a 1, com gols de Mendoza, pelo Vovô, e Moisés, pelo Leão, ambos ainda no primeiro tempo. Dentro de campo, as duas equipes protagonizaram diversos momentos de discussões e confusões generalizadas.

Com o resultado, o Tricolor do Pici segue na primeira colocação do Grupo A, com sete pontos em três jogos. O Alvinegro de Porangabuçu assume a vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos em dois jogos.

Na próxima rodada do certame regional, o Fortaleza encara o Náutico-PE, no sábado, 12, às 17h45min, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE). O Ceará enfrenta o Globo-RN, na quarta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Castelão.

O jogo

Com clima quente e diversas confusões generalizadas dentro de campo, Ceará e Fortaleza protagonizaram um primeiro tempo intenso, com gols e bons momentos para ambos os lados ao longo dos 45 minutos iniciais.

O início de partida foi como costuma ser o primeiro Clássico-Rei do ano: muito estudo, cautela e disputa pela posse de bola. O Vovô conseguiu se sobressair. Mais organizado, a equipe alvinegra tinha mais iniciativa nas construções ofensivas e pressionava a saída de bola do Leão, características que Tiago Nunes tem implementado no Alvinegro. O Tricolor do Pici, por outro lado, encontrava dificuldade para estabelecer o plano de jogo traçado por Vojvoda: intensidade e domínio.

Mesmo com a parcial superioridade alvinegra, a primeira grande chance do jogo foi do Fortaleza. Aos 13 minutos, Igor Torres, entre os dois zagueiros do Vovô, Luiz Otávio e Lucas Ribeiro, cabeceou livre na pequena área. João Ricardo, no reflexo e bem posicionado, interceptou com o ombro. O Vovô deu o troco no lance seguinte. Em subida de Mendoza pelo lado direito, o colombiano cruzou na área, a bola passou por todos jogadores, inclusive Fernando Miguel, que falhou feio no lance. Gol do Ceará e vantagem no placar.

Com 1 a 0 no marcador, o Vovô adotou uma postura que tem sido recorrente desde a última temporada: recuar as linhas para atrair o adversário e explorar os contra-ataques. Desta forma, o Tricolor do Pici passou a ter mais a posse de bola, ainda que com muita dificuldade para ser efetivo nas subidas ao ataque.

O cenário mudou a favor do Leão a partir dos 35 minutos. Moisés, centralizado na entrada da área, recebeu bom passe, dominou com a perna esquerda e finalizou com a direita, sem chances de defesa para João Ricardo, igualando o placar da partida e assumindo a superioridade do confronto. O arqueiro alvinegro, que foi um dos principais jogadores da equipe de Tiago Nunes, fez dois milagres antes do término da primeira etapa, ambos cara a cara na pequena área contra Yago Pikachu e Titi.

O Fortaleza voltou do intervalo no mesmo ritmo que terminou o primeiro tempo. Mais intenso e agressivo, o Tricolor do Pici seguiu tendo o domínio do jogo. O Vovô, recuado, não conseguia manter a bola em seus domínios por muito tempo, com exagero nos erros de passe e pouca efetividade nos contra-ataques. Aos 10 minutos, Moisés, o melhor em campo pelo Leão, recebeu bom lançamento, ganhou na velocidade do zagueiro Lucas Ribeiro, mas a finalização carimbou o travessão.

Com aspectos físicos já pesando para ambos os times, os treinadores promoveram mudanças para oxigenar e dar um novo ritmo. Silvio Romero fez sua estreia pelo Tricolor, assim como Richardson entrou em campo pela primeira vez com a camisa alvinegra desde o seu retorno.

No fim, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Entre os destaques, João Ricardo foi o principal do Ceará, com diversas defesas importantes e um dos motivos para que o Vovô conseguisse manter o resultado. Moisés foi o grande nome do Fortaleza, bastante participativo nas construções ofensivas.



