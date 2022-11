Fortaleza renova contrato do goleiro Fernando Miguel por mais uma temporada

Novo vínculo do atleta será até o final de 2023, com opção de renovação por mais um ano

A temporada de 2022 ainda não acabou, mas o Fortaleza já iniciou o planejamento para o próximo ano. Isso porque, na noite desta terça-feira, 8, o Leão do Pici anunciou nas redes sociais a renovação contratual do goleiro Fernando Miguel, titular da equipe de Juan Pablo Vojvoda.

O antigo vínculo do arqueiro de 37 anos iria apenas até o final deste ano, mas foi ampliado até o fim de 2023. No acordo, ainda existe uma cláusula que dá a opção de renovação por mais uma temporada.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, comemorou a renovação do contrato de Fernando Miguel. O presidente ressaltou que o goleiro trouxe segurança ao time em um momento difícil da temporada:

“A gente fica feliz e satisfeito com a renovação do contrato. É um atleta que vai muito bem no clube. No momento mais difícil da temporada, nos deu segurança, tranquilidade e mostrou identificação. Também nos momentos difíceis em que ele ficou de fora de alguns jogos, teve postura, honrou a camisa, vibrou junto com o grupo, teve atitude de um grande profissional”, disse.

“Dentro de campo, mostrou a qualidade, a entrega e foi decisivo em alguns jogos importantíssimos para pontos que conquistamos. Então, a renovação do Fernando é mais um pilar e uma sinalização do clube com relação aos grandes objetivos que temos para 2023. E a permanência dele indica isso”, completou.

Pelo Fortaleza, Fernando Miguel realizou 25 partidas e está sendo um dos destaques do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O atleta fez história ao ficar 648 minutos sem sofrer gols na Série A, se tornando assim o terceiro goleiro com maior tempo sem ser vazado na competição.

Veja o vídeo do anúncio da renovação:

