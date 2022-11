No último jogo do ano em casa, Fortaleza recebe Bragantino para retomar vitórias

O Fortaleza fará seu último jogo no Castelão em 2022 nesta quarta-feira, 9, quando enfrenta o RB Bragantino-SP pela penúltima rodada da Série A do Brasileiro. A partida está marcada para iniciar às 20h30min.

Ainda com chances de conquistar uma vaga para a pré-Libertadores de 2023, o Tricolor precisa da vitória para, pelo menos, estender a possibilidade de entrar no G-8 até a rodada derradeira, no fim de semana. “É uma realidade ainda, matematicamente existe a possibilidade; claro que precisa de alguns resultados paralelos, mas [...] a gente acredita muito nela", disse o goleiro Fernando Miguel, em entrevista exclusiva à Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 8.

O titular da meta tricolor garantiu, no entanto, que o pensamento do grupo não está no fim da Série A, mas no adversário da 37ª rodada. O Massa Bruta também possui aspirações na reta final da competição e precisa pontuar.

A equipe de Bragança Paulista está na 14ª posição, a última que garante vaga para a Copa Sul-Americana de 2023. Apesar da margem de três pontos sobre o Coritiba, 15º, o RB Bragantino-SP ainda não tem o torneio continental garantido para o ano que vem e não quer dar chance ao Coxa Branca.

Além de jogar em casa, com a torcida a favor — mais de 26 mil pessoas já estão garantidas de maneira antecipada —, o Fortaleza tem a vantagem de estar praticamente completo para encarar o Braga. No último boletim médico, apenas Lucas Crispim, com um edema na coxa esquerda. É provável que ele siga fora de combate, mas Vojvoda terá todo o restante do elenco à disposição.

O cenário para Maurício Barbieri, técnico do RB Bragantino, é bem diferente. Ele tem seis desfalques a mais que no jogo passado, quando foi goleado pelo América-MG, por 4 a 1, totalizando onze baixas.

Os defensores Andrés Hurtado e Leo Ortiz, além dos meias Praxedes e Andrés Hurtado, que já estavam sob cuidados médicos, foram vetados pelo DM do clube o meia Hyoran, com dores na coxa direita, e os atacantes Jan Hurtado e Helinho, ambos por lesões de ligamento no joelho esquerdo. Os outros quatro que ficam fora estão suspensos: Aderlan, Raul, Kevin e Artur.

Vindo de duas atuações com muita oscilação, o Fortaleza precisa aumentar a consistência defensiva e acertar a pontaria do ataque. Sem vencer há dois jogos, o Tricolor pode quebrar um recorde do futebol nordestino se voltar a triunfar.

Na Série A de pontos corridos, o Vitória-BA foi o clube do Nordeste que mais marcou pontos em um turno do Brasileirão, com 36. O Leão já fez 34 no atual returno e tem mais seis por disputar.

Fortaleza x RB Bragantino-SP

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Lucas Lima (Otero); Robson, Moisés e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

RB Bragantino-SP

4-3-3: Cleiton; Dija (Douglas Mendes), Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Miguel; Sorriso, Carlos Eduardo e Popó. Téc: Maurício Barbieri

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 9/11/2022

Horário: 20h30min

Árbitro: Ramon Abatti Abel/SC

Assistentes: Alex dos Santos/SC e Brígida Cirilo Ferreira-Fifa/AL

VAR: Pablo Ramon Gonçalves-Fifa/RN

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

