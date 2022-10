Fortaleza possui a terceira melhor defesa do returno da Série A

O Tricolor do Pici sofreu apenas 11 gols em 15 partidas disputadas no returno

O Fortaleza vive grande fase no Brasileirão e o sistema defensivo é um dos responsáveis pela campanha de recuperação da equipe no segundo turno do campeonato. Em 15 partidas disputadas no returno, o Tricolor do Pici possui a terceira melhor defesa, com apenas 11 gols sofridos. Neste recorte, o Leão está atrás somente do líder Palmeiras, que levou nove, e do vice-líder Inter, que foi vazado 10 vezes.

O desempenho defensivo do Fortaleza é bem melhor que em relação ao primeiro turno, quando o time levou 23 gols, e até a 15° rodada havia sofrido 21, quase o dobro em relação ao mesmo recorte da segunda parte do campeonato.

Consistência defensiva do Leão

A consistência defensiva do Fortaleza passa pelas boas atuações dos homens de defesa. Titular em 14 de 15 jogos do Leão no returno, Fernando Miguel é um dos destaques da equipe na campanha de recuperação. Com grandes defesas, ele ajudou a evitar empates e derrotas da equipe e caiu nas graças da torcida.

Além dele, os reforços também contribuíram para elevar bom desempenho defensivo do time. O argentino Brítez chegou ao clube em julho e rapidamente se tornou titular absoluto. Versátil, ele pode jogar em qualquer setor da defesa, tanto como lateral quanto como zagueiro.

Os volantes Caio Alexandre e Lucas Sasha também ajudaram a melhorar a proteção do sistema defensivo. Desde que estreou pela Série A, Caio é o atleta com mais desarmes no campeonato. Companheiro de posição, Sasha também tem bons números pelo Leão e tem dado equilíbrio no meio-campo.

Com atuações regulares, Juninho Capixaba cresceu junto com o time. Além de ter bons números defensivos, o lateral-esquerdo também é líder de assistências do time na Série A, com quatro, e marcou três gols no returno, sendo dois contra o Coritiba, na última rodada.

