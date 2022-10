Fortaleza está a 4 pontos do melhor turno nordestino na Série A

O Vitória é o time da região com a maior pontuação em um turno do Brasileirão por pontos corridos. Na edição de 2013, a equipe alcançou 36 pontos na segunda metade da competição

O Fortaleza tem feito uma campanha histórica no returno do Campeonato Brasileiro: são 15 jogos, com dez vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Nas rodadas finais, o Leão busca deixar esta temporada ainda mais especial. Faltam só quatro pontos para superar a melhor campanha de um time nordestino em um turno da Série A. O Tricolor ainda disputará 12 pontos nesta edição da competição de pontos corridos.

O Vitória-BA é o time da região com a maior pontuação em um turno do Brasileirão. Na edição de 2013, a equipe alcançou 36 pontos na segunda metade da competição, igualando a pontuação do campeão Cruzeiro no mesmo recorte. O Fortaleza conquistou 33 pontos até a 15ª rodada do returno deste ano e tem a terceira melhor campanha, ficando atrás de Palmeiras (35) e Internacional (34).

No triunfo contra o Coritiba por 3 a 1, com quatro jogos a menos, o Leão do Pici igualou sua melhor campanha em um turno da principal competição do futebol brasileiro. A equipe de Juan Pablo Vojvoda fez os mesmos 33 pontos no primeiro turno da temporada passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pontuação atingida na rodada passada supera também a edição de 2019, quando somou 31 pontos no segundo turno, segunda melhor marca até então. Na reta final da Série A, o Fortaleza terá 12 pontos em disputa. A equipe enfrenta Palmeiras, Atlético-GO, Bragantino e encerra a competição diante do Santos.

Na classificação geral do Brasileirão, o escrete vermelho-azul-e-branco tem 48 pontos e está na 9ª colocação.



Sobre o assunto Fortaleza possui a terceira melhor defesa do returno da Série A

Série A: jogo entre Fortaleza e Atlético-GO muda para domingo

Com folga no sábado, elenco do Fortaleza volta a treinar domingo, de olho no Palmeiras

Tags