Emprestado pelo Fortaleza, Matheus Jussa não deve ficar no Catar em 2023

Em final de temporada no Qatar SC, o volante Matheus Jussa não deve permanecer para 2023 no clube do país-sede da próxima Copa do Mundo, apurou o Esportes O POVO. Emprestado pelo Fortaleza até o final do ano, o meio-campista não será adquirido pela equipe do Catar e deverá definir o futuro após disputar os dois últimos jogos da temporada, em dezembro.

O paulista de 26 anos foi cedido pelo Tricolor à equipe catari no final de julho, com vínculo até o fim de 2022 e compensação financeira de 50 mil dólares (cerca de R$ 258 mil na cotação da época) ao clube do Pici.

Apresentado no início de agosto, o volante assumiu a camisa 5 na nova casa e logo assumiu a titularidade. Neste período, entre a Liga do Catar e a Taça da Liga, disputou 11 partidas e marcou três gols pelo time aurinegro, onde é companheiro do espanhol Javi Martínez, campeão mundial em 2010 com a seleção nacional.

As competições no Catar foram paralisadas em meados deste mês de outubro e serão retomadas apenas no final de dezembro, dias após o encerramento da Copa do Mundo — o Mundial será realizado entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Qatar SC, de Jussa, entrará em campo contra Al Sadd, dia 22, e Al Gharrafa, dia 29.

Ao final da temporada, o volante se despedirá do time amarelo-e-preto. O clube não comprará o camisa 5 e nem sinalizou, até o momento, interesse em estender o empréstimo, o que indica que Matheus Jussa deverá deixar o Catar e tomar novo rumo no próximo ano.

O meio-campista chegou ao Fortaleza em 2021, emprestado pelo Oeste, e foi adquirido em definitivo após bom desempenho, firmando contrato até 2024. Na atual temporada, porém, sofreu com oscilações e perdeu espaço no elenco. No total, Jussa atuou 80 vezes com a camisa do Leão.

