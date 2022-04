Por meta de classificação, Max Walef diz que Fortaleza só pensa em vitória contra o Alianza Lima

As duas equipes ainda não pontuaram no Grupo F e o encontro delas marca a metade da fase de grupos da Libertadores, por isso vencer é essencial para manter sonho da classificação para as oitavas de final vivo

O duelo entre Fortaleza e Alianza Lima-PER, que acontece nesta quarta-feira, 27, no Castelão, é um confronto direto pela manutenção de chances de classificação para as oitavas de final da Libertadores.

+Fortaleza confirma mais de 32 mil pessoas de forma antecipada para jogo contra Alianza Lima-PER



Como ambos perderam os dois primeiros jogos da fase de grupos e estão seis pontos atrás de River Plate-ARG e Colo-Colo-CHI, mais um resultado negativo praticamente elimina as chances de avançar no torneio — matematicamente, porém, ainda haveria possibilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante dessa situação, o goleiro Max Walef, do Fortaleza, prega: “A gente não tem que pensar em outro resultado a não ser a vitória. Nós pensamos em classificar, sim, para a segunda fase (oitavas de final), é um objetivo nosso”, disse, na coletiva pré-jogo, realizada nesta terça-feira, 26. O camisa 23 do Leão afirmou que o elenco do clube está ciente do que vale o duelo contra os peruanos e por isso está bastante concentrado.

Sobre o assunto Adversário do Fortaleza, Alianza Lima vive seca de vitórias na Libertadores desde 2012

Mais versátil em 2022, Lucas Lima tem bons números defensivos e ofensivos pelo Fortaleza

Alianza Lima-PER chega a Fortaleza na noite desta terça e concentra para jogo contra o Tricolor

“A gente está com a cabeça focada no próximo jogo e sabemos da importância dele. É uma partida que vai dar um passo muito grande para a gente nessa situação de classificação, de dar um ânimo novo para o time dentro do campeonato", completou.

Como a coletiva foi dada antes do treino desta terça, Max admitiu que ainda não tinha tantas informações sobre o Alianza Lima, mas disse que a comissão técnica ainda passaria os principais pontos do adversário. De toda forma, o goleiro entende que o Tricolor tem que se preocupar mesmo é em executar bem o estilo de jogo com o qual está acostumado.

Tendo encaminhado a classificação para as oitavas de final da Copa Brasil, após bater o Vitória no Barradão, e conquistado o tetracampeonato cearense no fim de semana, o Fortaleza vem motivado e confiante para a terceira partida na Libertadores, em busca da primeira vitória no torneio, garantiu Walef.

"O título cearense veio como uma força boa para esse jogo, a gente trata sempre o próximo duelo como o mais importante [...] buscar a vitória para poder pensar numa classificação inédita. A gente está treinando, está trabalhando e vai entrar com bastante foco para sair dali com a vitória".

Tags