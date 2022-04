Alianza Lima-PER chega a Fortaleza na noite desta terça e concentra para jogo contra o Tricolor

Adversário do Fortaleza pela Libertadores da América nesta quarta-feira, 27, o Alianza Lima-PER não fará nenhum treino em solo alencarino. Segundo o portal Depor, do Peru, os “blanquiazules” desembarcam na capital cearense na noite desta terça, 26, véspera do duelo, e iniciam a concentração no hotel.

A delegação do Alianza deixou Lima logo pela manhã, nesta terça-feira, para encarar 12 horas de viagem. Na conta oficial do clube, no Instagram, foram divulgadas imagens do embarque. A previsão de chegada a Fortaleza é para às 18 horas e do aeroporto o time seguirá direto para o hotel, onde inicia a concentração.

Assim como o Fortaleza, “Los Íntimos” precisam urgentemente de uma vitória para manter chances de classificação para as oitavas de final da Libertadores ou, pelo menos, abrir vantagem na terceira posição, que dá vaga para a oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Na imprensa peruana, o técnico Carlos Bustos afirmou que o clube está devendo na Libertadores — assim como o Fortaleza, ainda não pontuou —, e se apega ao bom momento do clube no campeonato peruano como motivação.

“Temos três vitórias consecutivas (na Liga 1) e todas elas foram conquistadas de forma justa. Há uma dívida na copa (Libertadores) e apesar do grupo ser complicado, temos chances. Queremos lutar por tudo o que resta”, disse.



