Mais versátil em 2022, Lucas Lima tem bons números defensivos e ofensivos pelo Fortaleza

Utilizado em 21 dos 23 jogos que o Fortaleza fez na temporada, Lucas Lima tem demonstrado uma versatilidade importante dentro de campo para contribuir com ações defensivas e ofensivas na formatação tática utilizada pelo treinador Vojvoda. Não à toa, o meio-campista lidera estatísticas relevantes entre os jogadores do atual elenco tricolor.

Apesar de ainda não ter marcado gols ou distribuído assistências neste ano, Lucas Lima vem contribuindo de outra forma. Segundo o Sofascore, o meio-campista é o que mais fez passes decisivos (24), que são os toques que resultam em finalização, além de ser o atleta com mais cruzamentos corretos (14) entre todos do Fortaleza, demonstrando bastante participação nas construções ofensivas da equipe.

Sobre o assunto Pôster do Fortaleza, campeão cearense de 2022; baixe aqui

Adversário do Fortaleza, Alianza Lima vive seca de vitórias na Libertadores desde 2012

Torcida do Fortaleza esgota entradas para três setores do Castelão no jogo contra o Alianza Lima-PER

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Defensivamente, os números também são interessantes. O camisa 10 é o terceiro com mais desarmes (34) do escrete vermelho-azul-e-branco e o segundo em bolas recuperadas no campo de ataque (22), que acontece quando a equipe está atuando com linhas altas para pressionar a saída do adversário.

Taticamente, Lucas Lima já foi utilizado por Vojvoda nesta temporada como um segundo volante e também como o homem mais avançado do setor central do campo, atuando com mais liberdade para atacar e defender, função pelo qual tem exercido com maior frequência nos últimos jogos. Em ambas ideias, o meio-campista conseguiu corresponder.

Tags