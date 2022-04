Fortaleza domina, bate Vitória por 3 a 0 e abre vantagem na Copa do Brasil

Com dois gols de Silvio Romero no primeiro tempo e um de Moisés na etapa final, Tricolor se impôs e bateu o rubronegro baiano em muitas dificuldades pela ida da terceira fase do certame nacional

O Fortaleza venceu o Vitória por 3 a 0 nessa quarta-feira, 20, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida aconteceu na Arena Castelão e marcou a estreia do Tricolor do Pici no certame nacional na temporada, que entrou em uma fase mais avançada por estar na Copa Libertadores.

Foi um confronto onde o Fortaleza foi bem superior e não teve dificuldades de construir a vantagem no placar. Os gols foram marcados por Silvio Romero — duas vezes — e Moisés.

O Fortaleza volta a campo já na próxima sexta-feira, 22, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense, contra o Caucaia. A bola rola às 21h35min, novamente na Arena Castelão. Já o confronto de volta contra o Vitória está marcado para o dia 12 de maio, no Barradão, em Salvador/BA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda trouxe cinco modificações em relação ao jogo contra o Internacional. Brayan Ceballos, Jussa, Lucas Lima, Lucas Crispim e Silvio Romero foram as novidades do time titular.

A primeira oportunidade do Fortaleza aconteceu aos dois minutos. Moisés aproveitou uma sobra na entrada da área após cobrança de escanteio e soltou a bomba, mas a bola acabou subindo demais.

O Tricolor tinha com o controle das ações e trocava bastante passes na intermediária, mas tinha dificuldade de infiltrar nas linhas montadas pelo clube baiano. Até que aos 13 minutos, Yago Pikachu conseguiu liberdade para cruzar e achou Lucas Crispim livre na área para cabecear, e a bola raspou no travessão e foi para fora.

Aos 16, o Vitória teve a primeira oportunidade de contra ataque. Alisson Santos veio carregando com total liberdade pela ala esquerda, mas acabou errando o cruzamento e o Fortaleza armou um contra golpe fatal. Yago Pikachu fez um corta luz e Lucas Lima recebeu livre na direita, driblou o zagueiro e bateu rasteiro, o goleiro espalmou e, no rebote, Silvio Romero cabeceou por cobertura para abrir o placar na Arena Castelão.

A equipe baiana tentou responder na sequência, mas teve apenas dois ataques sem levar muito perigo à meta tricolor. O Fortaleza seguia tocando a bola em busca de espaço, para no momento certo, tentar o segundo gol.

Mas foi só em um escanteio, aos 27 minutos, que Benevenuto dividiu pelo alto, e a bola sobrou de novo para Silvio Romero, que estava livre no segundo pau, fuzilar e ampliar o marcador.

Com o 2 a 0 no placar, o Fortaleza só administrou o jogo na intermediária até o fim do primeiro tempo, sem sofrer, mas também sem ameaçar o adversário.

O Fortaleza voltou o mesmo para a segunda etapa, mas a primeira oportunidade foi do rubronegro baiano. Em falta próxima da área, Jadson cobrou por cima da barreira, a bola ainda raspou o travessão e foi para fora.

Mas depois disso, o Leão do Pici voltou a ter o controle do jogo. Aos 12, Yago Pikachu fez boa jogada pela direita e tocou para Romero finalizar forte de primeira, mas o chute foi no meio do gol e o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa.

Vojvoda chamou Romarinho e Renato Kayzer aos 23 minutos para os lugares de Lucas Lima e Silvio Romero. E aos 27, Romarinho já apareceu livre na direita e cruzou para Moisés se antecipar ao zagueiro e marcar o terceiro gol.

Após o 3 a 0, Vojvoda mexeu no meio campo com as entradas de Hércules, Zé Welison e Ronald nos lugares de Felipe, Jussa e Pikachu. Mas a partida seguiu sem grandes oportunidades, e o Tricolor do Pici confirmou o resultado positivo sem muitas dificuldades.

Tags