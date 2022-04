Adversário do Fortaleza, Alianza Lima vive seca de vitórias na Libertadores desde 2012

Próximo desafio do Fortaleza na Copa Libertadores, o Alianza Lima tem tido dificuldade para conquistar vitórias em jogos válidos pela competição continental. O último triunfo do clube peruano no certame aconteceu no dia 13 de março de 2012, diante do Nacional-URU, por 1 a 0 — ou seja, há mais de 10 anos.

Naquele ano, o Alianza Lima disputou a fase de grupos ao lado do Vasco, Libertad-PAR e Nacional-URU, totalizando cinco derrotas e somente uma vitória. Desde então, os “Los Aliancistas" participaram do torneio em outras cinco ocasiões: 2015 (fase preliminar), 2018, 2019, 2020 e neste ano.

Neste recorte, considerando a partir do último triunfo do clube na Copa Libertadores diante do Nacional-URU em 2012, foram 25 jogos, 21 derrotas e quatro empates, o que representa um aproveitamento de 5,33%.

Na atual temporada, o Alianza Lima ocupa a 10ª colocação da primeira divisão do Campeonato Peruano, mas segue sem vencer na Libertadores. Na estreia diante do River Plate, a equipe sofreu o revés dentro de casa por 1 a 0. Na rodada seguinte, novamente uma derrota, desta vez para o Colo-Colo-CHI, por 2 a 1.

Empatados no Grupo F sem nenhum ponto conquistado, o confronto entre Fortaleza e Alianza Lima será de suma importância. Ao Tricolor do Pici, um triunfo significa assumir o posto de terceiro colocado do grupo — que garante vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana —, além de manter a proximidade em relação ao River Plate e Colo-Colo na classificação, que são os líderes da chave com seis pontos cada.

