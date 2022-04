Fortaleza confirma mais de 32 mil pessoas de forma antecipada para jogo contra Alianza Lima-PER

A grande maioria deste público é de sócios-torcedores. Quatro setores do Castelão já estão com ingressos esgotados: especial, bossa nova, premium e inferior sul

O Fortaleza divulgou a primeira parcial de público para o jogo contra o Alianza Lima-PER, válido pela Libertadores da América, que acontece nesta quarta-feira, 27, no Castelão. Na véspera da partida, 32.135 tricolores já estão com lugares reservados no estádio.

A grande maioria deste público é de sócios-torcedores. Já foram feitos 28.855 check-ins, enquanto foram vendidos 3.280 bilhetes de forma avulsa. Com esse público, quatro setores do Castelão já estão esgotados: especial, bossa nova, premium e inferior sul.

Restam espaços na arquibancada superior, norte e sul, a R$ 50, e central, a R$ 60, além da inferior norte, ao preço de R$ 40. os valores são promocionais, já que a diretoria liberou meia-entrada para todos os setores.

Nas redes sociais, o presidente do clube, Marcelo Paz, gravou um vídeo convocando o torcedor a comparecer em peso ao Castelão. "Vamos seguir nessa promoção, meia em todos os setores, a torcida vai chegar junto, vai lotar, é jogo de Libertadores, é jogo grande e a gente precisa de vocês. Empurrando, incentivando, lotando, colocando nossos guerreiros jogadores cada vez com mais força para conseguir o resultado (positivo)", disse.

