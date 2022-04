Fortaleza encara Vitória-BA na estreia pela Copa do Brasil

O Fortaleza estreia na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 20, a partir das 19 horas, contra o Vitória-BA. O duelo de leões no Castelão será válido pela ida da terceira fase do torneio. O jogo de volta está marcado para o dia 12 de maio, no Barradão.

Enquanto o rubro-negro baiano vem de uma trajetória de eliminação do Castanhal-PA, com um empate, e do Glória-RS, com triunfo por 2 a 0, o Tricolor caiu direto na terceira fase pelo fato de ser um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores da América. Os dois vão se enfrentar devido sorteio.

Apesar do mau momento, o favoritismo é do Fortaleza. Além de se tratar de um embate entre um clube da Série A e outro da Série C, o Vitória vive uma crise financeira e técnica há alguns anos. O Leão da Barra sequer passou da primeira fase do Campeonato Baiano, caiu na pré-Copa do Nordeste e perdeu os dois jogos que disputou na Terceirona até aqui — vem de derrota em casa para o Floresta.

O torneio também é importante para o Tricolor e, neste momento, passar pelo Vitória ajuda na retomada de confiança do elenco, que amarga sequência de quatro derrotas consecutivas.

Por falar nos jogadores do Fortaleza, em tese, apenas o lateral-direito Tinga não está à disposição. Ele apareceu no último boletim médico com uma contratura na panturrilha direita. Vojvoda, no entanto, pode continuar a rodar o elenco como tem feito, devido a quantidade excessiva de jogos, que gera aumento no desgaste físico.

Além disso, de hoje até domingo (cinco dias), o Leão do Pici fará três jogos — as finais do Campeonato Cearense estão marcadas para sexta e domingo —, portanto, precisa pensar em que equipes vai lançar a campo.

O Vitória-BA encerrou os trabalhos visando o duelo no Castelão ontem pela manhã, já que à tarde tinha que embarcar para Fortaleza. O volante Dionísio, o meia Miller e o atacante Thiaguinho são desfalques, uma vez que já atuaram no torneio pelo Atlético-BA. Emprestado, o volante Pablo também não pode encarar seu ex-clube.

Geninho tem uma dúvida no ataque e no último trabalho testou Luidy e Alisson Santos ao lado de Tréllez. Na lateral-direita, Daniel Bolt deve ganhar a posição.

Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

Max Walef, Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Zé Welison, Lucas Lima, J. Capixaba (Crispim); R. kayzer, Moisés. Téc: Vojvoda

Vitória-BA

5-3-2

Lucas Arcanjo; Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes, Iury; João Pedro, Léo Gomes, Jadson; Tréllez, Alisson Santos (Luidy). Téc: Geninho

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 20/4/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio-FIFA/DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e Lucas Costa Modesto-DF

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO (áudio)



