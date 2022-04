Tinga volta do departamento médico e desfalca Fortaleza diante do Internacional-RS

O jogador Tinga está novamente sob os cuidados do departamento médico do Fortaleza. No boletim divulgado neste domingo, 17, antes da partida do Tricolor contra o Internacional, pela segunda rodada da Série A, o nome do defensor apareceu, com a informação de que ele trata uma contratura muscular na panturrilha direita.

Tinga foi titular do Fortaleza contra Cuiabá e River Plate-ARG, os últimos dois duelos do Leão, logo após se recuperar de um edema na coxa esquerda. A última vez que ele havia aparecido no boletim médico do clube foi há duas semanas, na decisão da Copa do Nordeste. O lateral-direito, que atua como zagueiro, é o único atleta no DM do Tricolor.

Fernando Miguel, que viajou com a delegação do Fortaleza para a Argentina e está no Rio Grande do Sul, foi novamente cortado do banco de reservas. O goleiro, no entanto, já está recuperado da artroscopia feita no joelho esquerdo.



