Com julgamento retirado de pauta no TJDF, finais do Campeonato Cearense estão garantidas

Fortaleza e Caucaia se enfrentam neste fim de semana, lutando pelo título do Estadual. Conclusão do certame, no entanto, não impede consequências do julgamento de segunda-feira

Com a remarcação do processo que pode excluir o Crato do Campeonato Cearense para segunda-feira, 25, as finais do Campeonato Cearense estão confirmadas para os dias 22 e 24 de abril. Fortaleza e Caucaia vão decidir quem fica com o título.

A conclusão do certame no domingo não impede que o julgamento da próxima segunda-feira possa trazer consequências ao Estadual, mas pelo menos as finais do campeonato não vão mais comprometer o calendário do Fortaleza, tampouco obrigar a manutenção de um elenco por parte do Caucaia especificamente para dois jogos.

Pelo planejamento inicial, o Campeonato Cearense deveria ter acabado em 3 de abril, mas com a antecipação dos jogos finais da Copa do Nordeste e o fato do Fortaleza ter ido até a final do torneio regional, inclusive sagrando-se bicampeão, foi difícil encontrar novas datas para o término da competição local.

Federação Cearense e CBF chegaram se acertar para adiar os dois primeiros jogos do Fortaleza como mandante na Série A do Brasileiro e utilizar as datas para a conclusão, mas a entidade nacional acabou não abrindo mão do jogo de estreia e houve um novo consenso para realização dos jogos no fim de semana em que aconteceria o Clássico-Rei, que foi transferido para o dia 1º de junho.

