CBF define tabela dos jogos de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil

Os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil tiveram datas, locais e horários definidos pela CBF nesta terça-feira, 19. Diferentemente do que acontecerá na ida, Ceará e Fortaleza vão jogar em dias diferentes.

O Ceará vai receber o Tombense-MG no Castelão no dia 11 de maio, uma quarta-feira. O duelo está marcado para às 19 horas. No dia seguinte (12/5), no mesmo horário, o Fortaleza entrará em campo no Barradão para encarar o Vitória-BA.

Vovô e Leão tentam construir vantagem logo no duelos de ida, que acontecem nesta quarta-feira, 20.

Copa do Brasil - Terceira Fase (volta)

11/5 - Ceará x Tombense/MG – Castelão / 19 horas

12/5 - Vitória/BA x Fortaleza – Barradão / 19 horas



