Fortaleza sofre quatro derrotas seguidas pela primeira vez com Vojvoda

A derrota sofrida pelo Fortaleza diante do Internacional neste domingo, 17, pela Série A do Campeonato Brasileiro, foi a quarta consecutiva da equipe cearense na temporada, fato que nunca havia acontecido sob o comando do treinador Juan Pablo Vojvoda.

O treinador já vivenciou sequências ruins de resultados como técnico do Tricolor do Pici e chegou a ficar seis jogos consecutivos sem vitórias durante duas oportunidades ao longo de 2021, mas em ambas intercalando entre empates e derrotas, nunca quatro reveses em sequência.

Sobre o assunto Fortaleza leva gol no fim e perde de virada para o Internacional em Porto Alegre

"Infelizmente a arbitragem prejudicou", diz Titi após 4ª derrota seguida do Fortaleza

Neste recorte negativo, o Leão foi superado pelo Colo-Colo-CHI (2 a 1) e River Plate (2 a 0), em confrontos válidos pela Copa Libertadores, e também sofreu derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá (1 a 0) e Internacional (2 a 1). Antes desta sequência sem vitórias, o Tricolor emplacou 16 jogos de invencibilidade, conquistou o título da Copa do Nordeste e chegou às finais do Cearense.

Confira as piores sequências de Vojvoda no comando do Fortaleza:

20/6/21 - Fortaleza 1x1 Fluminense (Série A 5ª rodada) 23/6/21 - Flamengo 2x1 Fortaleza (Série A 6ª rodada) 27/6/21 - Grêmio 0x0 Fortaleza (Série A 7ª rodada)

15/8/21 - Fortaleza 1x1 Santos (Série A 16ª rodada)

21/8/21 - Juventude 1x1 Fortaleza (Série A 17ª rodada)

25/8/21 - São Paulo 2x2 Fortaleza (quartas de final da Copa do Brasil)

30/8/21 - Fortaleza 0x0 Cuiabá (Série A 18ª rodada)

4/9/21 - Bahia 4x2 Fortaleza (Série A 19ª rodada)

12/9/21 - Fortaleza 0x2 Atlético-MG (Série A 20ª rodada)

27/10/21 - Fortaleza 1x2 Atlético-MG (semifinal Copa do Brasil)

30/10/21 - América-MG 2x1 Fortaleza (Série A 29ª rodada)

6/11/21 - Corinthians 1x0 Fortaleza (Série A 30ª rodada)

10/11/21 - Fortaleza 1x1 São Paulo (Série A 31ª rodada)

13/11/21 - RB Bragantino 3x0 Fortaleza (Série A 32ª rodada)

17/11/21 - Fortaleza 0x4 Ceará (Série A 33ª rodada)