Má fase, trio ex-Ceará e medalhões: como está o Vitória, rival do Fortaleza na Copa do Brasil

Eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano e ainda sem vencer na Série C, o Rubro-Negro encara o Tricolor do Pici nesta quarta-feira, 20, pela 3ª fase da Copa do Brasil

Adversário do Fortaleza na Copa do Brasil, o Vitória-BA não vive bom momento na temporada. Depois da eliminação precoce no Campeonato Baiano, a equipe ainda não pontuou na Série C do Brasileirão.

O Leão da Barra aposta, para o restante do ano, na experiência de atletas rodados no cenário nacional, além de jogadores conhecidos do futebol cearense. Tricolor do Pici e Rubro-Negro se enfrentam, nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pela partida de ida da terceira fase da competição.

Pelo quarto ano consecutivo, o time baiano foi eliminado no Estadual ainda na primeira fase. O Rubro-Negro se despediu do certame na quinta colocação geral, com 13 pontos. O início do Campeonato Brasileiro também é ruim: foi derrotado nas duas rodadas disputadas. Na estreia perdeu para o Remo-PA pelo placar de 2 a 1 e no segundo duelo foi superado pelo Floresta por 1 a 0.

Com as atenções voltadas para o duelo diante do Tricolor, a agremiação baiana tem atletas com passagens por grandes clubes nacionais ou internacionais. São os casos do meia Jadson e dos atacantes Tréllez e Dinei.

Aos 38 anos, o meia Jadson chegou ao Vitória como principal contratação para a temporada 2022. Mais experiente entre todos os atletas que vão defender o Leão da Barra no ano, o camisa 10 é uma liderança técnica.

Ele foi revelado pelo Athletico-PR e, em 2004, foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube que atuou por oito temporadas. Em 2012, o meia voltou ao Brasil para defender o São Paulo. Dois anos depois, foi negociado com o Corinthians, pelo qual foi bicampeão brasileiro, em 2015 e 2017.

Santiago Tréllez retornou ao Vitória nesta temporada. O jogador defendeu o Rubro-Negro em 2017, ano em que marcou 10 gols em 23 partidas. Na temporada seguinte, o atacante foi negociado com o São Paulo, porém não repetiu as boas atuações. Ele passou por empréstimos junto ao Internacional e ao Sport.

Dinei é outro atleta que retornou ao Leão da Barra em 2022. Nesta temporada, ele já fez 14 jogos e marcou dois gols. O atacante tem passagens por Athletico-PR e Palmeiras, além de times da Europa como o Celta de Vigo e Tenerife, ambos da Espanha.

Além dos medalhões, o atual grupo rubro-negro também conta com jogadores conhecidos do futebol cearense. O zagueiro Ewerton Páscoa e os atacantes Luidy e Roberto já atuaram pelo Ceará. Já o volante Pablo Gabriel pertence ao Fortaleza e está emprestado ao clube baiano.

Natural de São Paulo, Ewerton Páscoa disputou a Série B de 2021 pelo CRB, onde atuou em 23 partidas. O zagueiro de 32 anos acumula passagens por Audax, Guarani, Santos, Criciúma, Sport, Ceará, Náutico, Bragantino e São Bento.

O atacante Roberto foi outra contratação para esta temporada que já vestiu a camisa alvinegra. Revelado no Figueirense, ele tem passagens por vários times brasileiros, como Ceará, Coritiba, Avaí, Criciúma, Oeste e Ponte Preta. Ainda tem no currículo três clubes internacionais: FC Tokyo e Albirex Niigata, do Japão, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Em 2020, o atleta fez parte da equipe do Juventude que subiu para a Série A.

Outro jogador que já defendeu o Vovô é o atacante Luidy. O jogador de 25 anos assinou com o Vitória após jogar no CRB e no Confiança-SE em 2021. O atleta tem passagens por Corinthians, Figueirense, Ceará e São Bento.

Emprestado ao Vitória até o final deste ano, Pablo Gabriel pertence ao Fortaleza e não poderá atuar nos confrontos diante do time cearense. O jogador de 24 anos fez parte do elenco do Tricolor do Pici em 2021, entretanto, foi pouco utilizado ao longo da temporada. O volante começou a carreira no Grêmio Osasco e também defendeu o Audax.

