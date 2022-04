Fortaleza enfrenta River Plate no Monumental de Núñez pela Libertadores

Tricolor tenta se recuperar da estreia com derrota em casa diante do adversário mais difícil da chave. Torcida do Leão vai marcar presença no Monumental de Núñez

O Fortaleza faz, na noite desta quarta-feira, 13, mais um jogo histórico e sonhado pelos torcedores. A partir das 21 horas, o Tricolor encara o River Plate, um gigante do futebol sul-americano, no icônico estádio Monumental de Núñez.

Mais uma vez, a torcida tricolor promete chegar junto e consumir praticamente toda a carga de 2.200 bilhetes disponíveis para visitantes. Apesar do clima de festa, diferentemente do jogo de estreia, contra o Colo-Colo-CHI, o cenário agora é favorável ao adversário, que joga em casa, tem qualidade técnica superior ao primeiro adversário, e dessa vez o resultado terá ainda mais importância.

Um novo resultado negativo contra os Milionários pode dificultar a vida dos cearenses no Grupo F. Se não pontuar, o Tricolor pode ver seus principais concorrentes às oitavas de final da Libertadores abrirem seis pontos de distância — o Colo-Colo terá jogado contra o Alianza Lima, do Peru, mais cedo. Arrancar pontos do River Plate na Argentina, portanto, é muito importante, apesar de difícil.

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá montar o Leão com força máxima, para buscar um resultado histórico. Antes do último treino para a final, ele comentou que o grupo está entusiasmado e com grande vontade de vencer o duelo. A faca, porém, é de dois gumes, já que o Tricolor vem de duas derrotas.

Marcelo Gallardo, comandante do River, também deve começar o jogo com o que tem de melhor. O único desfalque que ele tem é o atacante Esequiel Barco, que ficará cerca de três semanas fora por lesão na parte posterior da coxa direita. O uruguaio Nicolás de la Cruz deve ser o substituto.



Ficha Técnica

River Plate

4-4-2

Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez, Julián Álvarez. Téc: Gallardo

Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Jussa, Zé Welison, Lucas Lima, L. Crispim; Moisés, Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires-ARG

Data: 12/4/2022

Horário: 21 horas

Árbitro: Andrés Matonte-URU

Assistentes: Martín Soppi-URU e Nicolás Tará-URU

Transmissão: ESPN 4, Facebook (página da Conmebol), Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO (áudio)

