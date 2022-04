Com atraso, torcedores do Fortaleza têm acesso aos ingressos para jogo contra o River Plate

Torcedores do Fortaleza que se dirigiram ao meio-dia desta terça-feira, 12, para o hotel 725 Continental, em Buenos Aires, no intuito de trocar vouchers pelos ingressos da partida entre River Plate e Fortaleza, no Monumental de Núñez, tiveram que esperar mais de uma hora depois do horário marcado para ter acesso aos bilhetes.

Houve um atraso no repasse da carga de visitantes por parte do River Plate, o que gerou a espera dos tricolores. Como o hotel fica próximo de alguns cartões postais da Argentina, como o Obelisco, alguns torcedores optaram por “turistar” enquanto aguardavam a chegada dos bilhetes, enquanto outros optaram por almoçar ou até ficar no local, esperando.

Os ingressos foram disponibilizados às 13h20min, gerando duas filas, uma para troca de vouchers e outra para compra direta. Filas longas se formaram, mas não houve demora no andamento. O Esportes O POVO conversou com torcedores que relataram ter ficado, no máximo, 20 minutos na fila.

Estão reservados 2.200 lugares para torcedores do Fortaleza no Monumental de Núñez e a expectativa é de que os tricolores consumam a maior parte ou até todos os bilhetes para visitantes.



