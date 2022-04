Romero fala sobre enfrentar o River Plate na Argentina e promete um Fortaleza dinâmico no jogo

Se tem um jogador no elenco do Fortaleza que sabe o que é enfrentar o River Plate-ARG no Monumental de Núñez, é Silvio Romero. Por isso, o atacante argentino crava: “conseguir uma vitória será muito importante, ficará na recordação de toda a torcida, por isso é especial”, disse, em coletiva pré-jogo, concedida nesta terça-feira, 12.

Romero sabe que o Tricolor terá pela frente um adversário difícil, mas garante que isso só aumenta a motivação para o duelo. “A gente está com uma expectativa muito alta, estamos preparados para fazer um bom jogo. Nós sabemos que vamos enfrentar um grande rival, possivelmente um dos melhores da competição, mas estamos com ambição", afirmou.

Questionado pela imprensa argentina sobre o que o River Plate pode esperar do Fortaleza, o centroavante ídolo do Independiente destacou o padrão de jogo do time de Juan Pablo Vojvoda, que busca não se alterar independentemente de onde o jogo acontece.

"Vão encontrar uma equipe dinâmica, que também vai tratar de impor seu estilo. Seguramente vai ser uma partida aberta, com muitas situações (de gol). É claro que o cenário vai estar a favor do River, pelo local do jogo e porque será o reencontro deles com a torcida em uma competição internacional, mas temos um treinador argentino, temos outros companheiros argentinos, sabemos mais ou menos o que vamos enfrentar e creio que vai ser uma linda partida”, disse.

Para Romero, o que o Fortaleza tem que fazer diferente da partida contra o Colo-Colo é entrar totalmente concentrado na partida, desde o primeiro minuto. “O jogo não permite outra coisa, é de muita concentração, vai se definir nos detalhes, então temos que estar bastante ligados”, avisa. O atacante também acha importante encarar os Milionários antes deles embalarem na temporada. “No começo, o River tem sido um pouco mais vulnerável e depois, com o decorrer das partidas, aumenta a confiança dos jogadores e fica mais difícil (enfrentar), então, devemos aproveitar isso”, defende.

O Tricolor vem de duas derrotas consecutivas e sabe que um resultado positivo em Buenos Aires mudará totalmente o clima no Pici. Com todos os jogadores à disposição, Vojvoda poderá utilizar força máxima para o confronto.



