Vojvoda reconhece tradição do River na Libertadores, mas enfatiza que o Fortaleza tem "estímulo e vontade"

Treinador argentino do Tricolor do Pici projetou o confronto diante do River Plate, que acontece nesta quarta-feira, 13, às 21 horas, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina

Nas vésperas do aguardado confronto diante do River Plate, pela segunda rodada da Copa Libertadores, o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, comentou sobre a partida e reconheceu a tradição do adversário na competição continental, mas enfatizou que o Tricolor do Pici possui “estímulo e vontade” para desempenhar um ótimo futebol contra os argentinos.

“Será um jogo difícil, de Copa Libertadores. O Fortaleza ganhou esse merecimento (de disputar a Libertadores) ano passado. O jogo de amanhã é contra um adversário que conhecemos, o River, que tem história na Copa Libertadores. O Fortaleza tem também o estímulo e a vontade para fazer um grande jogo e continuar nessa caminhada da Libertadores”, disse o treinador após o treino de apronto desta terça-feira, 12, no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires, Argentina.

Sobre o assunto Romero fala sobre enfrentar o River Plate na Argentina e promete um Fortaleza dinâmico no jogo

Com atraso, torcedores do Fortaleza têm acesso aos ingressos para jogo contra o River Plate

Liberação do chefe, horas extras e até cofre: torcedores do Fortaleza ocupam ruas de Buenos Aires

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O embate entre o Fortaleza e o River Plate acontece nesta quarta-feira, 13, às 21 horas, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. O “El Millonario” divide a liderança do Grupo F com o Colo-Colo-CHI, ambos com três pontos, enquanto o Leão ocupa a terceira colocação, com zero pontos, assim como o Alianza Lima-PER.