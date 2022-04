Fortaleza e Sport decidem Copa do Nordeste 2022 com o Castelão cheio

Com o empate de 1 a 1 no jogo de ida, os Leões do Pici e da Ilha precisam da vitória para se sagrarem campeões. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Castelão estará lotado para o duelo

Fortaleza e Sport-PE decidem a edição 2022 da Copa do Nordeste hoje à noite no Castelão, a partir das 18h30min. Enquanto Tricolor luta por um bicampeonato do torneio, o time pernambucano quer a quarta taça do regional. Não se pode esquecer também do prêmio de R$ 1 milhão.

Com o empate na Arena de Pernambuco, na última quinta-feira, 31, tudo está aberto. Tricolor e Rubro-Negro precisam da vitória para festejar o título. Em caso de novo empate, o campeão sai das cobranças de pênaltis.

Se não tem vantagem no placar, o Fortaleza contará pelo menos com um clima a seu favor. Cerca de 60 mil tricolores devem marcar presença no Castelão e empurrar o time, frente a, no máximo, 2 mil torcedores do Sport. Além disso, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não sabe o que é perder jogando em casa desde novembro do ano passado.

Vojvoda deverá contar com mais peças que na primeira partida. Isso porque Lucas Crispim já havia iniciado transição naquele dia e Tinga afirmou ontem, em entrevista ao canal oficial da Copa do Nordeste, que está 100% para jogar. A única dúvida é Marcelo Benevenuto, que sentiu desconforto muscular e desfalcou o time de última hora em Pernambuco.

Gilmar Dal Pozzo também terá força máxima. Com exceção de Everton Felipe e Rodrigão, que estão há bom tempo sob os cuidados do departamento médico, todos os jogadores devem estar à disposição — pelo menos o time pernambucano não comunicou nenhuma baixa. A tendência, inclusive, é que o Leão da Ilha venha com a mesma formação, que vem atuando há três jogos e ainda não perdeu. Uma possível mudança seria a entrada de Bill, que empatou o jogo da última quinta-feira, na vaga de Jáderson.

Além da disputa pela orelhuda em si, a finalíssima da Copa do Nordeste contará com grandes festas. Haverá a fan fest na Esplanada do Castelão, a partir das 15h30min, show com Xand Avião no intervalo da partida, além de um espetáculo à parte na arquibancada, que a torcida promete fazer. Um mosaico será levantado antes da bola rolar e, se o Fortaleza for campeão, outro após o apito final. Os organizadores não detalharam o que está planejado, mas prometeram inovar.

Ficha Técnica



Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Tinga, Ceballos (Banavenuto), Titi; Pikachu, Jussa (Ronald), Zé Welison, Lucas Lima, J. Capixaba (Crispim); Moisés, Kayzer (Robson ou Romero). Téc: Vojvoda

Sport-PE

4-3-3

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; William Oliveira, Bruno Matias, Denner; Jáderson (Bill), Luciano Juba, Búfalo Parraguez. Téc: Gilmar Da Pozzo

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 3/4/2022

Horário: 18h30min

Árbitro: Marielson Alves Silva-BA

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos-FIFA/BA e Elicarlos Franco de Oliveira-BA

VAR: Wagner Reway-RN

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, NordesteFC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO (áudio)

