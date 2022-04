Sport deve repetir escalação para segundo jogo da final da Copa do Nordeste

O Sport-PE encerrou a preparação para o segundo jogo da final da Copa do Nordeste na manhã deste sábado, 2, ainda em Recife. No centro de treinamento do clube, Gilmar Dal Pozzo comandou um treino técnico-tático e a tendência é que ele repita a escalação que empatou com o Tricolor na Arena de Pernambuco, na quinta-feira, 31.

O foco do trabalho foi criar dinâmicas, principalmente com os volantes, para encontrar espaços diante da marcação do Fortaleza. Ao fim do primeiro jogo, Dal Pozzo avaliou que o Sport ficou preso e por isso teve dificuldade na construção de jogo. O treinador tem todos os jogadores à disposição — pelo menos o time pernambucano não informou sobre nenhuma baixa —, com exceção de Everton Felipe e Rodrigão que já estão no departamento médico há algum tempo.

A delegação do Leão da Ilha, que vem até mesmo com jogadores não-relacionados, embarca de voo fretado para Fortaleza no fim da tarde deste sábado. No Castelão, o Sport poderá contar com o apoio de até 2 mil torcedores na arquibancada.

A escalação inicial do Rubro-Negro, portanto, deve ser: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; William Oliveira, Bruno Matias, Denner; Jáderson, Luciano Juba e Búfalo Parraguez. Autor do gol de empate no jogo de ida, Bill corre por fora pela vaga de Jáderson.



