Em caso de novo empate, Fortaleza e Sport decidirão o título do Nordestão nos pênaltis

Fortaleza e Sport empataram o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste por 1 a 1 na última quinta-feira, 31, na Arena de Pernambuco. Sem regra de gol fora no regulamento da competição, em caso de um novo empate, independente do placar da partida de volta, a decisão irá para os pênaltis. O segundo confronto está marcado para o dia 3 de abril, às 18h30, na Arena Castelão

Dessa forma, tanto o Fortaleza quanto o Sport precisam vencer a partida se quiserem levar a orelhuda para casa sem disputar as penalidades.

Ainda sem perder no ano, o Fortaleza aposta no bom retrospecto contra o Sport em casa para conquistar o bicampeonato. Ao todo, são 15 jogos do Tricolor como mandante e apenas uma derrota para os rubro-negros, há 42 anos. Na ocasião, o Leão do Pici foi superado pelo Leão da Ilha por 2 a 1 em duelo válido pela Taça de Prata, torneio que era equivalente à Série B do Brasileirão na época.

