Fortaleza não é derrotado na Arena Castelão desde novembro de 2021

Nos últimos 10 jogos atuando no estádio, oito como mandante e duas como visitante, o Tricolor do Pici soma nove vitórias e um empate, totalizando 93% de aproveitamento

Invicto na temporada de 2022, o Fortaleza tem feito da Arena Castelão um dos seus principais trunfos. Atuando como mandante no Gigante da Boa Vista, o Tricolor do Pici não sabe o que é perder desde o dia 17 de novembro do último ano, quando foi derrotado no Clássico-Rei pela 33ª rodada do Brasileirão. Desde então, os comandados de Juan Pablo Vojvoda atuaram 10 vezes no estádio — duas como visitante, nos duelos contra Pacajus e Ferroviário pelo Campeonato Cearense —, com nove vitórias e um empate, totalizando 93% de aproveitamento.

Neste recorte de confrontos, três aconteceram pela Série A de 2021, todas vencidas pelo Leão: 1 a 0 sobre o Palmeiras na 34ª rodada, 1 a 0 diante do Juventude na 36ª rodada — vitória que assegurou de forma antecipada a classificação inédita da equipe para a Copa Libertadores — e 2 a 1 sobre o Bahia na 38ª rodada, decretando o rebaixamento do Esquadrão para a Série B.

No geral, o escrete vermelho-azul-e-branco foi a quarta equipe da elite nacional com melhor desempenho atuando dentro de casa, obtendo, em 19 jogos na Arena Castelão, 11 vitórias, sete empates e somente duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 65%.

Em 2022, o Fortaleza segue se impondo como mandante. Foram três confrontos válidos pela Copa do Nordeste, diante do Sousa (vitória por 5 a 0), Ceará (empate por 1 a 1) e Bahia (vitória por 3 a 1), e outros dois duelos pelo Campeonato Cearense, nas quartas de final contra o Pacajus (vitória por 1 a 0) e a semifinal perante o Ferroviário (vitória por 2 a 1). No sábado, 19, o Tricolor volta a reencontrar a torcida para o último embate da fase de grupos do Nordestão, contra o CRB-AL, às 17h45min.