Em coletiva, Tinga revela estar em condições para jogar contra o Sport: "100% preparado"

O técnico Juan Pablo Vojvoda e o zagueiro Tinga concederam entrevista coletiva virtual na tarde deste sábado, 2, antes da decisão da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Sport, que acontece neste domingo, 3, às 18h30, na Arena Castelão. Questionado sobre as condições físicas, Tinga afirmou estar apto para jogar e projeta boa atuação da equipe para conquistar o bicampeonato.

“Eu estou 100%, 100% preparado. Como é que vou ficar fora de um jogo desses? A gente sabe da importância que é o jogo, claro que a gente se preocupa com a saúde, mas acho que eu estou 100%. Esperamos fazer um grande jogo e fazer o nosso melhor, com certeza, e esperamos ir bem e conseguir esse título”, revelou Tinga.

Descontraído, o treinador Juan Pablo Vojvoda despista confirmar a escalação de Tinga como titular e afirma que este é o momento de recuperar os jogadores.

“Ainda não sei a escalação, com o professor Gilmar (Dal Pozzo) deve acontecer o mesmo. Estamos jogando a cada três dias. Vamos esperar até o último momento, o principal agora é a recuperação dos jogadores. Acontece aqui no Fortaleza e acho que deve acontecer o mesmo no lado do Sport. Vamos esperar até o último momento a recuperação de cada um dos atletas”, falou Vojvoda.

Tinga desfalcou o Fortaleza no primeiro jogo da decisão contra o Sport devido a uma lesão na partida contra o Náutico, pela semifinal do Nordestão. A expectativa é de que o atleta, ao lado de Lucas Crispim, sejam novamente opções para a equipe na final.

