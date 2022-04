Fortaleza e Sport empatam em 1 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste

Zé Welison, aos 39 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Tricolor do Pici, mas Bill, aos 46, empatou para o Leão da Ilha. Confronto da volta acontece no domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão

Em jogo emocionante, Fortaleza e Sport empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 31, na Arena Pernambuco, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Tricolor do Pici chega para o confronto da volta, que acontece domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão — com mais de 50 mil lugares reservados — dependendo apenas de si para levantar a taça, já que uma vitória simples garante o bicampeonato regional ao clube cearense.

Fortaleza e Sport entraram em campo com a postura que se espera em uma decisão de campeonato: muita vontade e luta em todos os lances do campo. Os primeiros minutos foram congestionados e as principais tentativas de ambas equipes aconteceram através de bolas longas, mas sem efetividade.

Com uma linha avançada de jogadores para pressionar a saída de bola do Fortaleza, o Sport conseguiu, com essa estratégia, neutralizar as construções ofensivas do taticamente pragmático Tricolor, que não soube criar soluções e pouco criou ao longo do primeiro tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o cenário equilibrado que se desenhou nas primeiras ações do confronto, o Sport, mais organizado, passou a assumir o protagonismo da partida. Sem a bola, o Rubro-Negro cedia poucos espaços para as tentativas de avanço do Fortaleza, e quando a tinha, explorava a marcação mal encaixada do clube cearense pelos lados do campo, o que resultou em algumas infiltrações e cruzamentos perigosos.

Apesar do desempenho abaixo das expectativas, o Fortaleza suportou o momento de superioridade do Sport e equilibrou o jogo a partir dos 30 minutos. Não à toa, o Leão do Pici quase foi para o vestiário com a vantagem no placar. Já no último lance da etapa inicial, Lucas Lima cobrou falta na medida para Ceballos, na pequena área, mas o zagueiro cabeceou por cima do gol, desperdiçando a melhor chance dos comandados de Vojvoda nos 45 minutos iniciais.

Na volta do intervalo, o treinador argentino do Tricolor organizou a equipe, tornando-a mais equilibrada entre os setores, com trocas rápidas de passes, triangulações e mais imposição nas ações ofensivas. O Sport, já sem o mesmo vigor físico para subir a linha de marcação e pressionar a saída de bola do clube cearense, adotou uma postura mais reativa com o intuito de explorar os contra-ataques.

Melhor na partida e com o controle das ações, o Fortaleza passou a empurrar, cada vez mais, o Sport para o seu campo de defesa. Para intensificar o volume de jogo, Vojvoda fez duas alterações: Moisés e Silvio Romero no lugar de Robson e Kayzer. Com Moisés, a equipe cearense ganhou velocidade no último terço, além da boa capacidade do atacante em duelos um contra um, característica importante para quebrar linhas defensivas. Romero, decisivo nos últimos jogos que entrou, agregou pela presença de área e poder de finalização que possui.

De tanto pressionar, o Fortaleza foi recompensado com um merecido gol. Aos 39 minutos, Juninho Capixaba tabela com Moisés e a bola sobra para Zé Welison, que acerta um lindo chute de fora da área, no ângulo, sem nenhuma chance de defesa para o ótimo goleiro Mailson, marcando o seu segundo gol no certame regional.

Quando o embate parecia caminhar para um triunfo tricolor, uma falta a favor do Sport na entrada da área aos 45 minutos mudou o resultado. Na cobrança, Luciano Juba encontrou Bill, entre quatro jogadores do Fortaleza, que aproveitou a falha coletiva da marcação e cabeceou para os fundos das redes, empatando a partida e deixando a decisão em aberto para o jogo da volta.



Tags