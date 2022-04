Torcida do Fortaleza esgota carga de ingressos para mandante da final da Copa do Nordeste

Cerca de 60 mil pessoas já possuem lugar reservado no Castelão, o que garante casa cheia para a final da Copa do Nordeste de 2022.

O Fortaleza deve confirmar nas próximas horas a venda da carga total de ingressos para a torcida mandante (compra avulsa). O Esportes O POVO apurou que ainda restam poucos bilhetes destinados a sócios-torcedores que ainda precisem fazer check-in ou que vão comprar para acompanhantes.

No site em que os ingressos eram vendidos de forma online, não há mais venda para a torcida do Fortaleza. Apenas as entradas para visitantes estão disponíveis. A carga destinada à torcida do Sport é de até 2 mil bilhetes.

Sobre o assunto Em coletiva, Tinga revela estar em condições para jogar contra o Sport: "100% preparado"

Vojvoda despista sobre favoritismo do Fortaleza na decisão do Nordestão: "É uma final"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, cerca de 60 mil pessoas já possuem lugar reservado no Castelão, o que garante casa cheia para a final da Copa do Nordeste de 2022.

+Decisão da Copa do Nordeste, somando os dois jogos, pode bater público de 100 mil



O jogo de volta entre Fortaleza e Sport está marcado para às 18h30min deste domingo, 3. Como a ida, na Arena Pernambuco, terminou empatada em 1 a 1, ninguém tem vantagem para o segundo duelo e em caso de nova igualdade no placar aos fim da partida, o campeão sairá da disputa de pênaltis.



Tags